viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 07:40
FIFA.

Este viernes juega Argentina vs. Venezuela: la probable formación sin Lionel Messi

La Selección Argentina enfrentará a Venezuela en Miami por un amistoso en la fecha FIFA. Lionel Scaloni tiene en mente probar futbolistas que no suelen ser titulares.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Lionel Scaloni - Selección Argentina

Lionel Scaloni - Selección Argentina

La Selección Argentina enfrentará a Venezuela este viernes, desde las 21:00, en el Hard Rock Stadium de Miami por el primer amistoso de la Fecha FIFA de octubre. El entrenador argentino, Lionel Scaloni, tiene en mente parar un once con algunos futbolistas que no suelen tener minutos, pensando en la lista para el Mundial 2026.

Detalles del amistoso entre la Selección Argentina y Venezuela

De cara a este amistoso por la fecha FIFA contra la Vinotinto, y a diez meses del debut en la próxima Copa del Mundo, Lionel Scaloni tiene pensado poner un once alternativo y probar futbolistas que no suelen estar convocados, para ver nuevos jugadores y sacar conclusiones pensando en el armado de la lisa final. De hecho, Lionel Messi está en duda porque arrastra cansancio producto de sus últimos partidos por MLS, y no está asegurada su titularidad en el partido de Miami.

Lionel Messi no fue determinante sobre su presencia en el próximo Mundial, pero si no pasa nada raro, disputará su sexta Copa del Mundo.
Lionel Messi

Lionel Messi

En el último entrenamiento, no apareció en el once inicial el capitán, su lugar fue ocupado por Nicolás Paz, quien tiene muchas chances de ser titular, mientras que en el mediocampo la duda es Enzo Fernández o Giovani Lo Celso.

Además, Emiliano Martínez quiere ser el arquero titular pero arrastra una molestia en su gemelo producto de la lesión que sufrió semanas atrás, y en caso de que no esté en condiciones de jugar su reemplazante será Gerónimo Rulli.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Dibu Martínez fue el arquero elegido.
Emiliano Martínez

Emiliano Martínez

