Mundial Sub 20: la Selección Argentina ya conoce su rival de octavos de final

El Mundial Sub 20 de Chile ya tiene todos los cruces de octavos de final confirmados.

La Selección argentina llega a los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025 tras imponerse a Italia por 1-0 en el último encuentro de la fase de grupos. Con este triunfo, el equipo dirigido por Diego Placente cerró el Grupo D en la primera posición, sumando nueve puntos gracias a las victorias previas frente a Cuba, Australia y los europeos.

Seleccion Argentina Sub 20

De este modo, Argentina debió esperar hasta la conclusión de la tercera jornada para conocer a su próximo rival. Finalmente, el desenlace se definió con un gol en los últimos minutos: Nigeria empató ante Colombia y se convirtió en el adversario del conjunto albiceleste en los octavos de final.

Argentina goleó a Australia por 4-1 y se metió en cuartos de final.

Cuándo y a qué hora juega la selección argentina contra Nigeria El encuentro entre Argentina y Nigeria se disputará el miércoles 8 de octubre, a partir de las 16:30 (hora argentina), por los octavos de final del torneo. El equipo que resulte vencedor de esta llave se medirá posteriormente con el ganador del cruce entre México y Chile. El cuadro del torneo. Así quedó la llave de octavos de final del Mundial Sub 20 Chile vs. México - Martes 7 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

- Martes 7 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Argentina vs. Nigeria - Miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el estadio Nacional de Santiago.

- Miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el estadio Nacional de Santiago. Ucrania vs. España - Martes 7 de octubre a las 16.30 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

- Martes 7 de octubre a las 16.30 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Colombia vs. Sudáfrica - Miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el estadio Fiscal de Talca.

- Miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el estadio Fiscal de Talca. Estados Unidos vs. Italia - Jueves 9 de octubre a las 16.30 en el estadio El Teniente de Rancagua.

- Jueves 9 de octubre a las 16.30 en el estadio El Teniente de Rancagua. Marruecos vs. Corea del Sur - Jueves 9 de octubre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua.

- Jueves 9 de octubre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua. Paraguay vs. Noruega - Miércoles 8 de octubre a las 20 en el estadio Fiscal de Talca.

- Miércoles 8 de octubre a las 20 en el estadio Fiscal de Talca. Japón vs. Francia - Miércoles 8 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

