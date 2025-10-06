lunes 06 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2025 - 11:59
Fútbol.

Mundial Sub 20: la Selección Argentina ya conoce su rival de octavos de final

La competición jugada en Chile definió todos los enfrentamientos de octavos de final, y la Selección argentina se preparará para ir por un rival ya familiar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Mundial Sub 20 de Chile ya tiene todos los cruces de octavos de final confirmados.

El Mundial Sub 20 de Chile ya tiene todos los cruces de octavos de final confirmados.

La Selección argentina llega a los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025 tras imponerse a Italia por 1-0 en el último encuentro de la fase de grupos. Con este triunfo, el equipo dirigido por Diego Placente cerró el Grupo D en la primera posición, sumando nueve puntos gracias a las victorias previas frente a Cuba, Australia y los europeos.

Lee además
la seleccion argentina goleo a australia y se metio en los octavos del mundial sub 20
Fútbol.

La Selección Argentina goleó a Australia y se metió en los octavos del Mundial Sub 20
river plate vencio a racing y paso a la semifinal de la copa argentina
Fútbol.

River Plate venció a Racing y pasó a la semifinal de la Copa Argentina

Seleccion Argentina Sub 20

De este modo, Argentina debió esperar hasta la conclusión de la tercera jornada para conocer a su próximo rival. Finalmente, el desenlace se definió con un gol en los últimos minutos: Nigeria empató ante Colombia y se convirtió en el adversario del conjunto albiceleste en los octavos de final.

Argentina goleó a Australia por 4-1 y se metió en cuartos de final.

Cuándo y a qué hora juega la selección argentina contra Nigeria

El encuentro entre Argentina y Nigeria se disputará el miércoles 8 de octubre, a partir de las 16:30 (hora argentina), por los octavos de final del torneo. El equipo que resulte vencedor de esta llave se medirá posteriormente con el ganador del cruce entre México y Chile.

El cuadro del torneo.

Así quedó la llave de octavos de final del Mundial Sub 20

  • Chile vs. México - Martes 7 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
  • Argentina vs. Nigeria - Miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el estadio Nacional de Santiago.
  • Ucrania vs. España - Martes 7 de octubre a las 16.30 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
  • Colombia vs. Sudáfrica - Miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el estadio Fiscal de Talca.
  • Estados Unidos vs. Italia - Jueves 9 de octubre a las 16.30 en el estadio El Teniente de Rancagua.
  • Marruecos vs. Corea del Sur - Jueves 9 de octubre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua.
  • Paraguay vs. Noruega - Miércoles 8 de octubre a las 20 en el estadio Fiscal de Talca.
  • Japón vs. Francia - Miércoles 8 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Selección Argentina goleó a Australia y se metió en los octavos del Mundial Sub 20

River Plate venció a Racing y pasó a la semifinal de la Copa Argentina

Thiago Almada desafectado de la Selección Argentina por lesión muscular

Convocados para los amistosos de la Selección Argentina: sorpresas y un regreso

Malas noticias para Scaloni: se lesionó Facundo Medina y se perdería la convocatoria

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Miguel.
Fútbol.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y San Miguel por el reducido de la Primera Nacional

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Miguel.
Fútbol.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y San Miguel por el reducido de la Primera Nacional

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel