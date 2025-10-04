sábado 04 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de octubre de 2025 - 20:40
Fútbol.

Thiago Almada desafectado de la Selección Argentina por lesión muscular

El volante ofensivo de Atlético de Madrid fue desafectado de la convocatoria de Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA debido a una lesión muscular

Por  Agustín Weibel
Thiago Almada desafectado de la Selección Argentina por lesión muscular

Thiago Almada desafectado de la Selección Argentina por lesión muscular

Thiago Almada fue desafectado de la Selección Argentina por una lesión muscular que arrastra desde principios de septiembre. El jugador del Atlético de Madrid no estará en los próximos partidos de la Albiceleste, según confirmó Lionel Scaloni, quien no buscará un reemplazo para el volante ofensivo.

Lee además
Definición de la Zona A de la Primera Nacional: reducido y descensos video
Fútbol.

Definición de la Zona A de la Primera Nacional: reducido y descensos
convocados para los amistosos de la seleccion argentina: sorpresas y un regreso
Fútbol.

Convocados para los amistosos de la Selección Argentina: sorpresas y un regreso

Thiago Almada desafectado de la Selección Argentina por lesión muscular

Thiago Almada, volante ofensivo de Atlético de Madrid, fue desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina para los partidos de la próxima fecha FIFA de octubre. A pesar de haber sido convocado inicialmente por Lionel Scaloni, el jugador sigue recuperándose de una lesión muscular sufrida con la Albiceleste el pasado 9 de septiembre, motivo por el cual no podrá estar disponible para los compromisos de Argentina ante Venezuela y Puerto Rico.

El propio entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, confirmó que Almada aún no está en condiciones de jugar y no participará del duelo del Atlético de Madrid frente al Celta de Vigo este domingo, ya que "todavía no está para poder competir" debido a su proceso de recuperación. “Está entrenando bien. La verdad que se lesionó con la selección Argentina hace veintipico de días atrás, está recuperándose bastante bien, ayer hizo su primer entrenamiento, hoy hizo una parte del entrenamiento y consideramos que todavía no está para poder competir", expresó el "Cholo" Simeone en conferencia de prensa.

Embed - Rueda de prensa de SIMEONE: El técnico del ATLÉTICO descarta a Almada ante el CELTA

A pesar de los esfuerzos de Almada para volver cuanto antes a las canchas, el técnico argentino dejó en claro que se seguirá "cuidando" al jugador hasta que esté completamente recuperado. “Lo seguiremos cuidando, esperando a que se recupere lo más rápido posible en el tiempo que tenemos por delante y ya contra Osasuna (dentro de dos semanas) imagino que ya estará muy bien”, agregó el DT del Atlético de Madrid.

Con esta baja, Almada se pierde su regreso a la Selección, donde podría haber sido parte de los encuentros del 10 de octubre ante Venezuela y del 13 de octubre contra Puerto Rico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Definición de la Zona A de la Primera Nacional: reducido y descensos

Convocados para los amistosos de la Selección Argentina: sorpresas y un regreso

Malas noticias para Scaloni: se lesionó Facundo Medina y se perdería la convocatoria

Cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Singapur y por dónde verlo

Todo lo que se define en la última fecha de la Primera Nacional: final, reducido y descenso

Lo que se lee ahora
Definición de la Zona A de la Primera Nacional: reducido y descensos video
Fútbol.

Definición de la Zona A de la Primera Nacional: reducido y descensos

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas ( imagen ilustrativa)
Accidente.

Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo

Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela.  
Novedades.

Triple crimen narco: nuevos detalles de cómo asesinaron a Brenda, Morena y Lara

Detienen a dos hombres que intentaban robar vehículos
Barrio San Pedrito.

Detienen a dos hombres que intentaban robar vehículos

Domingo con calor extremo en Jujuy
Clima.

Cómo va a estar el primer fin de semana de octubre en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel