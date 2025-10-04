Thiago Almada desafectado de la Selección Argentina por lesión muscular

Thiago Almada fue desafectado de la Selección Argentina por una lesión muscular que arrastra desde principios de septiembre. El jugador del Atlético de Madrid no estará en los próximos partidos de la Albiceleste, según confirmó Lionel Scaloni, quien no buscará un reemplazo para el volante ofensivo.

El propio entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, confirmó que Almada aún no está en condiciones de jugar y no participará del duelo del Atlético de Madrid frente al Celta de Vigo este domingo, ya que "todavía no está para poder competir" debido a su proceso de recuperación. “Está entrenando bien. La verdad que se lesionó con la selección Argentina hace veintipico de días atrás, está recuperándose bastante bien, ayer hizo su primer entrenamiento, hoy hizo una parte del entrenamiento y consideramos que todavía no está para poder competir", expresó el "Cholo" Simeone en conferencia de prensa.

A pesar de los esfuerzos de Almada para volver cuanto antes a las canchas, el técnico argentino dejó en claro que se seguirá "cuidando" al jugador hasta que esté completamente recuperado. “Lo seguiremos cuidando, esperando a que se recupere lo más rápido posible en el tiempo que tenemos por delante y ya contra Osasuna (dentro de dos semanas) imagino que ya estará muy bien”, agregó el DT del Atlético de Madrid. Con esta baja, Almada se pierde su regreso a la Selección, donde podría haber sido parte de los encuentros del 10 de octubre ante Venezuela y del 13 de octubre contra Puerto Rico.

