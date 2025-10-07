martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 13:34
Sanción.

FIFA sancionó a un jugador argentino: quién se pierde el debut del Mundial 2026

Mediante un comunicado oficial, la Comisión Disciplinaria de la FIFA, hizo oficial la sanción de un jugador argentino que se perderá el debut del Mundial 2026.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
seleccion argentina

FIFA oficializó que Nicolas Otamendi recibió una fecha de suspensión y se perderá el primer partido del Mundial 2026, producto de su expulsión ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias.

De esta manera, queda confirmada la noticia que el subcapitán de la Selección Argentina se perderá el estreno mundialista, aunque podrá jugar la Finalissima ante España en 2026.

La sanción de FIFA a Nicolás Otamendi

Este 7 de octubre, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) oficializó a través de la Comisión Disciplinaria, la sanción de Nicolás Otamendi, defensor de la Selección Argentina.

Vale marcar que el defensor del Benfica se salvó de una sanción mucho más prolongada, ya que los rumores indicaban que podía recibir más de una fecha, aunque mencionada versión quedó descartada.

image

Otamendi jugó su último partido de Eliminatorias

El día de la expulsión, Nicolás Otamendi escribió en redes sociales para “despedirse” y hacer “catarsis” por su roja.

"Fue la primera con esta camiseta, no fue la tarde. Pero me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría por sobre todas las cosas. Porque para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta. Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina . Este fue mi último capítulo de Eliminatorias, gracias por todo el apoyo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Notamendi30/status/1965621927004811277?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965621927004811277%7Ctwgr%5E9675f931e40c5451715e384e0475b8cfe5052efc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdobleamarilla-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.dobleamarilla.com.ar%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BRnVlIGxhIHByaW1lcmEgY29uIGVzdGEgY2FtaXNldGEsIG5vIGZ1ZSBsYSB0YXJkZS4gUGVybyBtZSBxdWVkbyBjb24gbGFzIEVsaW1pbmF0b3JpYXMgcXVlIHNlIGhpY2llcm9uIGEgYmFzZSBkZSB0cmFiYWpvLCBlbnRyZWdhIHkgYWxlZ3LDrWEgcG9yIHNvYnJlIHRvZGFzIGxhcyBjb3Nhcy4gUG9ycXVlIHBhcmEgcXVlIGxhcyBjb3NhcyBzYWxnYW4gYmllbiwgdW5vIHRpZW5lIHF1ZSB2ZW5pciBhIGRpc2ZydXRhciB5IHNhYmVyIHJlcHJlc2VudGFyIGVzdGEgY2FtaXNldGEu4oCmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9HaDZMQXE4TEJlIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vR2g2TEFxOExCZTwvYT48L3A2BJm1kYXNoOyBOaWNvbGFzIE90YW1lbmRpIChATm90YW1lbmRpMzApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTm90YW1lbmRpMzAvc3RhdHVzLzE5NjU2MjE5MjcwMDQ4MTEyNzc2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BU2VwdGVtYmVyIDEwLCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3Dfd50e932f74b869e6e8f3a90adbce090s%3Dfa79f4e089408bbfefb258a7c2c28e51&partner=&hide_thread=false

