Mundial Sub 20: Cuándo juegan Argentina vs. Nigeria por los octavos de final

La selección argentina se enfrentará a Nigeria este miércoles 8 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago , por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025 . El encuentro dará inicio a las 16:30 , hora de Argentina . El combinado albiceleste , máximo ganador histórico del certamen, tuvo un gran desempeño en la fase de grupos y llega con chapa de favorito .

No obstante, el sorteo lo emparejó con un adversario de peso , habitual protagonista en estas instancias. El choque promete ser uno de los más destacados de la ronda y el vencedor llegará con un fuerte envión anímico a los cuartos de final .

Dentro del plantel argentino , el atacante Alejo Sarco se posiciona como uno de los máximos artilleros del campeonato y pretende sostener su racha en la etapa de eliminación . Junto a él, sobresalieron las actuaciones de Milton Delgado , aportando equilibrio y creatividad en la zona media , y de Valente Pierani , sólido referente de la última línea .

En cuanto al seleccionado nigeriano, la figura de Daniel Bameyi resulta determinante: no solo lidera la defensa, sino que además ya convirtió dos tantos en el torneo. En el mediocampo, la conducción y el despliegue recaen en Daniel Daga, mientras que el peso ofensivo lo encarna Salihu Nasiru.

Así llegan los equipos

La Selección argentina cerró la fase de grupos con puntaje ideal, mostrando solidez: superó 3-1 a Cuba, goleó 4-1 a Australia y se impuso 1-0 a Italia.

El combinado de Nigeria acumuló cinco unidades en su zona: comenzó con un empate frente a Noruega, luego derrotó a Arabia Saudita y finalmente igualó contra Colombia.

El antecedente más reciente

En el Mundial Sub 20 disputado en Argentina en 2023, las Águilas Verdes eliminaron al anfitrión en los octavos de final con un triunfo 2-0, clasificándose a la siguiente ronda.

Fecha, horario y transmisión

El cruce entre Argentina y Nigeria será el miércoles 8 de octubre a las 16:30 (hora argentina) y podrá seguirse en directo a través de Telefé y DSports.