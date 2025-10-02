Mundial Sub-20: Cuándo vuelve a jugar la selección argentina tras la goleada a Australia

La Selección Argentina se impuso por 4-1 frente a Australia y aseguró su pase a los octavos de final del Mundial Sub-20. El equipo dirigido por Diego Placente llegaba a este encuentro tras vencer a Cuba Sub-20 por 3-1, logrando los seis puntos necesarios para avanzar a la siguiente fase.
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial tras la goleada a Australia Sub-20.
Próximo compromiso de la selección argentina Sub-20 en el Mundial
El conjunto albiceleste cerrará la fase de grupos enfrentando a Italia Sub-20, el sábado 4 de octubre a las 20:00, con transmisión por Telefé. Con el pase a octavos ya confirmado, Argentina buscará quedarse con el primer puesto del Grupo D.
Tras la contundente victoria sobre Australia, Diego Placente comentó en conferencia: “Muy contento por este triunfo. En el primer partido se nos complicó y sacamos más personalidad que fútbol. Pero de la manera que ganamos hoy, a uno lo pone contento”.
“El resultado fue abultado, pero Australia es un buen equipo. Tuvimos la suerte de hacer los goles. Sabemos que Italia va a ser difícil, lo vamos a tomar con la seriedad que se merece. Nos va a servir para ver a otros jugadores”, concluyó el DT de la Selección Argentina Sub-20.
Desde el inicio, la Selección Argentina Sub-20 arrancó con ventaja en el marcador y logró sostenerla durante la primera mitad, pese a que Australia controló buena parte de la posesión del balón.
