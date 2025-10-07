Todo confirmado para la final por el primer ascenso: día, estadio, VAR y árbitro

Final entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza

La AFA confirmó que la primera final de la Primera Nacional 2025, entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, se disputará este sábado en el estadio Ciudad de Vicente López, perteneciente a Platense. Además, se anunció otra novedad: en esta oportunidad, habrá presencia del VAR.

Final por el ascenso entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza Día, horario y televisación El partido por el primer ascenso a la Liga Profesional 2026 tendrá lugar este sábado 11 de octubre desde las 17 hs, en el estadio Ciudad de Vicente López de Platense y será transmitido por la pantalla de TyC Sports.

Terna arbitral y VAR El elegido para llevar las riendas del duelo entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza es Nicolás Ramírez. Su partidos en el ascenso en el último tiempo fueron pocos pero uno de sus últimos antecedentes involucra a uno de los protagonistas. Sin embargo, en 2024 fue el referí de la final del Reducido, duelo donde el Lobo del Parque Gral. San Martín de Mendoza cayó 2-0 ante San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi.

Ramírez será acompañado por Adrián del Barba (Asistente 1), Walter Ferreyra (Asistente 2) y Felipe Viola (cuarto árbitro) en el campo de juego. Junto a ellos estarán Héctor Paletta y Gastón Suárez presentes en el VAR, implementación de la técnología para encuentros decisivos tal y como ocurrió en la final por el primer ascenso y por el Reducido en 2024. image Formato de la final por el primer ascenso El ganador de la primera final por el ascenso, subirá a Primera División y el que pierda ingresará de forma directa a los cuartos del Reducido por el segundo ascenso. En caso de igualdad en los 90', habrá tiempo extra de 30' y, de persistir la igualdad, se definirá por penales.

