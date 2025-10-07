martes 07 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de octubre de 2025 - 08:27
Primera Nacional.

Todo confirmado para la final por el primer ascenso: día, estadio, VAR y árbitro

La final entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza por el primer ascenso a la Liga Profesional 2026 ya tiene todo confirmado.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Final entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza

Final entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza

Lee además
Gimnasia de Jujuy volvió al triunfo: venció 2-0 a Chacarita con goles de Trasante y Palazzo / Foto: Emmanuel Vera
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy venció 2-0 a Chacarita y jugará octavos del Reducido contra San Miguel
Gimnasia de Jujuy temporada 2025
Zona B.

Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita para definir la posición en el Reducido: horario, tv y árbitro

Final por el ascenso entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza

Día, horario y televisación

El partido por el primer ascenso a la Liga Profesional 2026 tendrá lugar este sábado 11 de octubre desde las 17 hs, en el estadio Ciudad de Vicente López de Platense y será transmitido por la pantalla de TyC Sports.

image

Terna arbitral y VAR

El elegido para llevar las riendas del duelo entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza es Nicolás Ramírez. Su partidos en el ascenso en el último tiempo fueron pocos pero uno de sus últimos antecedentes involucra a uno de los protagonistas. Sin embargo, en 2024 fue el referí de la final del Reducido, duelo donde el Lobo del Parque Gral. San Martín de Mendoza cayó 2-0 ante San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi.

Ramírez será acompañado por Adrián del Barba (Asistente 1), Walter Ferreyra (Asistente 2) y Felipe Viola (cuarto árbitro) en el campo de juego. Junto a ellos estarán Héctor Paletta y Gastón Suárez presentes en el VAR, implementación de la técnología para encuentros decisivos tal y como ocurrió en la final por el primer ascenso y por el Reducido en 2024.

image

Formato de la final por el primer ascenso

El ganador de la primera final por el ascenso, subirá a Primera División y el que pierda ingresará de forma directa a los cuartos del Reducido por el segundo ascenso.

En caso de igualdad en los 90', habrá tiempo extra de 30' y, de persistir la igualdad, se definirá por penales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy venció 2-0 a Chacarita y jugará octavos del Reducido contra San Miguel

Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita para definir la posición en el Reducido: horario, tv y árbitro

Todo lo que se define en la última fecha de la Primera Nacional: final, reducido y descenso

"Jujuyazo", la movida de los hinchas de Chacarita ante Gimnasia de Jujuy: de qué se trata

Gimnasia de Jujuy aseguró su lugar en el Reducido de la Primera Nacional

Lo que se lee ahora
Miguel Ángel Russo
Redes sociales.

El comunicado de Boca Juniors sobre la salud de Miguel Russo que causó preocupación

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Revelan que “Pequeño J” se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen.
Justicia.

Triple crimen narco: "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes los asesinatos

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Virgen de Río Blanco. video
Cronograma.

Cómo serán las actividades por el Día de la Virgen de Río Blanco en Jujuy

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Cómo participar de las clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel