Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y se consagraron bicampeonas del mundo

La Selección Argentina femenina de fútbol para ciegas, conocidas como Las Murciélagas , volvió a hacer historia. Vencieron por 2 a 0 a Inglaterra en la final del Mundial y se consagraron bicampeonas del mundo , reafirmando el dominio argentino en esta disciplina adaptada.

Primera Nacional. Gimnasia de Jujuy empató con San Miguel 0 a 0 y se metió en cuartos de final del Reducido

Primera Nacional. Gimnasia de Jujuy avanzó en el Reducido: "El equipo fue sólido y mereció la clasificación"

El equipo nacional cerró un torneo perfecto: diez goles a favor y ninguno en contra , un rendimiento que refleja el equilibrio entre talento, disciplina y compromiso colectivo. La victoria ante las inglesas fue contundente, con pasajes de alto nivel técnico y una defensa implacable.

Durante la fase de grupos, Las Murciélagas comenzaron su camino goleando 5-0 a Canadá y luego venciendo 1-0 a Japón , resultados que las dejaron primeras del Grupo B.

En semifinales, enfrentaron a su clásico rival, Brasil , y se impusieron por 1-0 con gol de Agustina Medina , en un partido cargado de intensidad y emoción.

En la final, las argentinas dominaron a Inglaterra de principio a fin. Gracia Sosa, la gran figura del certamen, abrió el marcador y fue elegida como Mejor Jugadora del Mundial, además de terminar como máxima goleadora.

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y se consagraron bicampeonas del mundo Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y se consagraron bicampeonas del mundo

Dos títulos mundiales consecutivos

Con este nuevo trofeo, Las Murciélagas repiten la hazaña lograda en 2023, cuando se impusieron 2-1 a Japón en la final.

Este bicampeonato no solo consolida el crecimiento del fútbol femenino adaptado en Argentina, sino que también ratifica el trabajo de un grupo que combina técnica, estrategia y una enorme fortaleza emocional.

Potencia mundial en fútbol para ciegos

El éxito de Las Murciélagas se suma al de Los Murciélagos, la selección masculina, que también acumula títulos internacionales. En mayo de este año, los varones ganaron la Elite Cup IBSA en Osaka, Japón, y son los actuales subcampeones paralímpicos.

Ambos equipos representan a la Argentina con un mismo espíritu: esfuerzo, pasión y un ejemplo de inclusión deportiva que trasciende fronteras.

Las Murciélagas Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y se consagraron bicampeonas del mundo

Orgullo que inspira

El bicampeonato de Las Murciélagas confirma que el fútbol argentino sigue siendo sinónimo de excelencia en todas sus formas.

Con juego, trabajo en equipo y una entrega total, las campeonas del mundo vuelven a emocionar al país entero, demostrando que el verdadero mérito no está solo en ganar, sino en inspirar.