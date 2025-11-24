El finde XL termina con alerta por viento y temperaturas extremas: qué pasará en Jujuy

Estamos transitando las últimas horas de un fin de semana extra largo en Argentina, y si bien en Jujuy las condiciones fueron muy agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que en gran parte del país este lunes 24 de noviembre se presentarán temperaturas extremas y anunció alerta por viento para otros sectores.

Cómo va a estar el tiempo en Jujuy y el país en el último día del fin de semana XL Tiempo en todo el país este lunes 24 de noviembre Según informaron especialistas de Meteored, el dominio de altas presiones y la advección de aire cálido y seco desde el norte se instala y se refuerza en gran parte de la Argentina. Esto generará, en el norte del país, Cuyo y el norte de la Patagonia, un contundente ascenso térmico en el cierre del fin de semana extra largo, que se profundizará a medida que avancen los días hábiles de la última semana de noviembre.

Para este lunes, se prevén condiciones de tiempo estable en la mayor parte del país y un incremento en los valores de temperatura, con un salto de hasta 5°C respecto del día anterior, tanto en las mínimas como en las máximas.

calor paraguas Las máximas más elevadas del país se registrarán, al igual que el domingo, en el extremo norte de la Patagonia, sur de Cuyo y sur de la región Pampeana; se esperan máximas entre 37°C y 39°C, por ejemplo, en Río Colorado, Cutral Co, Puelches, Neuquén, San Rafael y alrededores.

Habrá dominio de altas presiones y estabilidad en la mayor parte del país, a excepción de Misiones, que tendría probables chaparrones y tormentas aisladas desde la tarde, y de Salta y Jujuy, con tormentas aisladas, sin descartar algunos copos de nieve en las zonas más elevadas del NOA. El tiempo en Jujuy: qué dice el SMN Para este lunes 24 de noviembre, el SMN pronostica para Jujuy una máxima que rondaría los 27°C, con cielo despejado durante el día y parcialmente nublado durante la noche. El transcurso de la última semana de noviembre presentará altas temperaturas, con máximas que rondarán entre 29°C y 33°C. Sin embargo, alertan desde el lunes tormentas y lluvias débiles —esto se extendería hasta el jueves—. Alerta amarilla por calor extremo en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.