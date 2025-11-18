miércoles 19 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 17:53
Tiempo.

Esta semana podría nevar en una zona de Jujuy: ¿cuándo y dónde?

A pesar de las altas temperaturas que se esperan, podría haber inestabilidad e incluso nieve en varias zonas de la provincia.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Nieve en Abra Pampa (Foto Diario de Abra Pampa)

Nieve en Abra Pampa (Foto Diario de Abra Pampa)

Mientras el calor se instala en la mayor parte del territorio, el oeste y la Puna se preparan para recibir precipitaciones invernales, generando expectativa y curiosidad entre los habitantes y turistas. El Servicio Meteorológico Nacional y expertos locales advierten que, aunque el calor predominará en las ciudades, el clima en altura puede cambiar aleatoriamente.

Nieve en Abra Pampa

Nevadas en la Puna: las zonas que podrían verse afectadas

El meteorólogo Edgardo Escobar, entrevistado por Canal 4, explicó que “para la zona alta y oeste se esperan probables precipitaciones y tormentas, y en algunos sectores puede caer nieve. Esta situación afectaría principalmente a la Puna jujeña y a zonas montañosas, donde las temperaturas bajan considerablemente durante la noche y el amanecer. El fenómeno se debe a la activación del sistema de alta boliviana, que genera inestabilidad en altura y favorece la caída de nieve en las cumbres.

El Servicio Meteorológico Nacional no descarta la presencia de fuertes vientos acompañando las precipitaciones, lo que podría complicar el tránsito en rutas de montaña y zonas rurales. Se recomienda extremar las precauciones para quienes transitan por estos sectores, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

Edgardo Escobar - meteorólogo - TODOJUJUY

Semana de calor y lluvias: cómo estará el tiempo en Jujuy

Desde este martes, Jujuy comenzará a sentir el calor predominante en varias zonas, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 36 grados. El clima será cálido y soleado en la mayor parte de la provincia, especialmente en las ciudades del valle y el norte. Sin embargo, el jueves por la noche podría llegar la inestabilidad, con lloviznas y una disminución en la temperatura.

El viernes se espera una máxima de 23 grados, con cielo mayormente nublado y probables precipitaciones en distintas localidades. Este cambio brusco se debe a la llegada de un frente frío que interactuará con la masa de aire cálido, generando lluvias y una sensación térmica más fresca. Las autoridades recomiendan estar atentos a los avisos meteorológicos para evitar inconvenientes en actividades al aire libre.

Lluvias de noviembre: ¿Qué esperar en los próximos días?

El mes de noviembre suele ser una época de transición climática en Jujuy, con la llegada de las primeras lluvias de la temporada. Según los pronósticos, se esperan precipitaciones intermitentes en distintas zonas de la provincia, especialmente en el sur y el oeste.

Este fin de semana largo podría sufrir esa inestabilidad, el día jueves por la noche y viernes a lo largo de la jornada.

