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27 de marzo de 2026 - 10:36
Política.

Para contener la suba de combustibles el Gobierno Nacional habilitó más bioetanol en las naftas

La nueva resolución sobre combustibles ya rige y apunta a reducir el impacto del petróleo internacional en el precio final.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La tensión en Medio Oriente eleva el precio del petróleo y anticipan aumentos en Jujuy

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En medio de la presión que ejerce la suba internacional del petróleo sobre los precios internos, el Gobierno nacional oficializó una medida para intentar amortiguar futuros aumentos en los surtidores. A través de la Resolución 79/2026 de la Secretaría de Energía, se actualizó la norma técnica que regula la calidad de las naftas y se habilitó un mayor margen para incorporar bioetanol en la mezcla.

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La modificación central pasa por el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas, que ahora podrá llegar al 5,6%. Ese cambio técnico es el que permite que las refinadoras, si así lo deciden, puedan usar hasta 15% de bioetanol en forma voluntaria, sin salir de los parámetros de calidad exigidos por la regulación.

Qué cambia con la nueva norma

En los fundamentos publicados en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía explicó que el contenido de oxígeno está directamente relacionado con la cantidad de bioetanol incorporado y que elevar ese tope es técnicamente viable. También señaló que esta adecuación puede mejorar la eficiencia de combustión, reducir emisiones de monóxido de carbono y elevar el octanaje efectivo del combustible.

Otro punto importante es que la medida se concentra en las naftas. El régimen del biodiésel para el gasoil no fue modificado, ya que la normativa vigente ya contempla mezclas de hasta 20%.

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El Gobierno modificó una norma técnica de combustibles para dar más margen a las refinadoras ante la suba del crudo.

El Gobierno modificó una norma técnica de combustibles para dar más margen a las refinadoras ante la suba del crudo.

Por qué el Gobierno tomó esta decisión

La decisión oficial llega en un escenario de fuertes tensiones en el mercado energético. Según distintos reportes periodísticos, el aumento del crudo por el conflicto en Medio Oriente ya tuvo impacto en Argentina y empujó al alza los combustibles durante marzo.

Frente a ese panorama, el objetivo oficial es que las refinadoras puedan reducir parte de su dependencia del componente fósil más caro y usar más bioetanol, un insumo que podría ayudar a moderar el traslado de costos al precio final. La propia Secretaría de Energía sostuvo que la actualización busca “amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor”.

La resolución ya entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, por lo que la medida quedó formalmente operativa este 27 de marzo de 2026

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