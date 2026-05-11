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11 de mayo de 2026 - 10:09
Sociedad.

Hot Sale 2026: cuáles son los descuentos

El mayor evento de comercio electrónico del país ya tiene fecha: habrá descuentos, cuotas y promociones especiales con más de 800 marcas participantes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hot Sale 2026&nbsp;Esta nueva edición del Hot Sale será el lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo.

Hot Sale 2026 Esta nueva edición del Hot Sale será el lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo.

La expectativa por una nueva edición del Hot Sale ya comenzó a crecer. El evento impulsado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico volverá a concentrar, a lo largo de tres jornadas, a cientos de marcas que ofrecerán rebajas, promociones y beneficios especiales en múltiples segmentos del comercio electrónico argentino.

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La edición 2026 se desarrollará entre el lunes 11 y el miércoles 13 de mayo, y tendrá la participación confirmada de más de 800 compañías, agrupadas en diez categorías principales de productos y servicios.

El evento de comercio electrónico más grande del país ya tiene fecha confirmada.

En los últimos años, el Hot Sale logró posicionarse como uno de los acontecimientos más relevantes del comercio electrónico en Argentina, junto al CyberMonday.

Desde la organización señalaron que la iniciativa mantiene como propósito principal potenciar el desarrollo del ecosistema digital del país, estimular las operaciones de venta online y facilitar que más consumidores puedan acceder a productos y servicios a través de plataformas digitales.

A lo largo de esos días, las marcas participantes pondrán a disposición descuentos y beneficios exclusivos, que podrán visualizarse únicamente mediante la página oficial del evento.

Cuáles son los descuentos, hasta cuándo se hace y todo lo que hay que saber.

Qué categorías participan y cuáles serán las ofertas especiales en el Hot Sale 2026

Las ofertas estarán organizadas en distintos rubros, entre ellos Tecnología y Electrodomésticos, Turismo, Moda y Calzado, Belleza y Cuidado Personal, Fitness y Deportes, Hogar y Decoración, artículos para Bebés y Niños, Supermercado, Gastronomía, Automotores y Servicios.

De acuerdo con lo comunicado por la organización, uno de los sectores más importantes volverá a ser el de MegaOfertas, espacio que reunirá más de 15.000 artículos con rebajas destacadas. Además, también estará nuevamente disponible la sección denominada MegaOfertas Top Estrella, diseñada para facilitar la comparación de precios y productos entre diferentes marcas adheridas al evento.

Habrá promociones, cuotas y ofertas especiales en miles de productos.

El evento también contará con horarios específicos destinados a promociones relámpago. Las llamadas MegaOfertas Bomba se activarán cada día a las 12 y permanecerán vigentes durante una hora o hasta que se agote la disponibilidad de productos. A su vez, entre las 20 y las 22, se desarrollarán las MegaOfertas Noche Bomba, con rebajas especiales que partirán desde el 20%.

En tanto, la última fecha tendrá un segmento especial denominado Mega BOOM, programado para el miércoles 13 de mayo entre las 22 y las 00. En esa franja se lanzarán descuentos que alcanzarán, como mínimo, el 50%.

Otra de las propuestas que continuará en esta edición será la sección Descolocados, un espacio destinado a productos de temporadas anteriores o artículos seleccionados que tendrán descuentos a partir del 40%.

Más de 800 marcas participarán en esta nueva edición.

Además, la plataforma sumará distintas funciones orientadas a mejorar la navegación y la experiencia de compra. Los usuarios podrán aplicar filtros para encontrar artículos según el nivel de rebaja, opciones de cuotas sin interés, promociones por cantidad, variedad de talles y colores, así como también ordenar los resultados por precio.

Hot Sale 2026: los consejos que se deben tener en cuenta

Ante el avance constante de las compras por internet, desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico difundieron distintas recomendaciones orientadas a garantizar operaciones online más seguras.

Entre las principales sugerencias, recomendaron acceder siempre desde la página oficial del evento para confirmar que la empresa forme parte de los participantes autorizados y comprobar que los portales de pago cuenten con conexiones seguras.

La cuenta regresiva para una nueva edición del Hot Sale ya comenzó.

También aconsejaron comparar valores entre distintas ofertas, revisar las condiciones de cambios y devoluciones, y prestar atención a los plazos de entrega antes de concretar la compra.

Además, señalaron la importancia de aprovechar rápidamente las promociones con stock reducido, ya que muchos artículos suelen agotarse en poco tiempo debido a la alta demanda.

El rol de la IA y el crecimiento del comercio online

En esta nueva edición también estará nuevamente disponible Cybot, el asistente virtual basado en inteligencia artificial creado para el Hot Sale y el CyberMonday. La herramienta ofrecerá la posibilidad de buscar artículos, comparar valores, recibir sugerencias y facilitar la navegación dentro de la plataforma oficial del evento.

La iniciativa organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) volverá a reunir durante tres días a cientos de marcas con descuentos, promociones y ofertas.

La decisión de potenciar las herramientas digitales se da en medio de un marcado avance del comercio electrónico en Argentina. Según el estudio anual elaborado por Kantar Insights junto a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el eCommerce argentino experimentó en 2025 un incremento del 55% en facturación en comparación con el año previo.

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