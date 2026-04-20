Autos 0 km: cuáles bajaron de precio en 2026 y qué descuentos se consiguen

Cuáles son los autos 0 km que bajaron sus precios en lo que va de 2026 y de cuánto fue la rebaja

Aun con una inflación superior al 9% en el primer trimestre, la mayoría de los autos 0 km mantuvo sus valores sin incrementos e incluso algunos modelos registraron bajas en el precio, impulsadas por la eliminación del impuesto interno y su efecto en vehículos que estaban cerca del umbral para tributarlo.

Desde el punto de vista técnico, al comparar las listas oficiales de precios de febrero —que contemplaban la estimación inflacionaria inicial— con las de abril , ya ajustadas con esas reducciones, se observa que los modelos que más descendieron, con caídas superiores al 20% , fueron aquellos alcanzados previamente por ese impuesto.

Sin embargo, fuera de ese segmento específico, también se registraron ajustes descendentes en los precios de las versiones más populares , con recortes que oscilaron entre el 1,5% y el 8% , aunque en algunos casos fueron parcialmente compensados por incrementos moderados de entre el 0,5% y el 1,5%.

Entre enero y abril el promedio de precios de la industria automotriz argentina fue un 10% más bajo que a fines de 2025.

De todos modos, el balance global de este sector del mercado muestra una disminución media del 10,7% entre las 11 marcas que fabrican localmente o comercializan unidades importadas dentro de su catálogo de vehículos.

Los modelos que bajaron su precio en 2026

Ford Ranger Black: 8,3% (nueva especificación)

Volkswagen Tiguan: 8%

Honda CR-V / Civic: 6,6 y 7,6%

DS 3 / DS4: 6,6%

Volkswagen Vento GLI: 6,5%

Nissan X-Trail: 5 y 5,6%

Volkswagen Amarok: 5,5%

Ford Territory: 4 y 4,5%

Renault Oroch Emotion: 2,3%

Ford Bronco Sport / Everest / Ranger XLT V6: 2%

Peugeot 408 / 3008 / 5008: 1,5%

El Nuevo Volkswagen Tiguan es uno de los autos que más bajó su precio en lo que va del año.

Precios estables y señales de ajuste entre concesionarias

Frente a este escenario poco habitual para la industria, que suele ajustar sus valores teniendo en cuenta tanto la inflación como la evolución del dólar oficial —ya que cerca del 40% de las piezas utilizadas en la fabricación provienen del exterior o dependen de insumos importados—, el presidente de Nissan Argentina, Ricardo Flammini, señaló durante la presentación del nuevo Nissan Kait que “excelente momento para comprar un auto 0 km, porque los precios no tienen variación”.

De hecho, al profundizar en su análisis, fue un paso más allá y explicó que “a pesar de la inflación, por el sistema que tenemos en nuestra industria, en los que el precio de la terminal es sugerido pero los concesionarios lo pueden mover para arriba o para abajo”.

“Si tomamos los precios que se terminan consiguiendo cuando se camina entre concesionarias, yo creo que hubo deflación, o sea, que bajaron los precios de los autos. Repito, hablando de precios de transacción y no de precios de lista”, detalló.

Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina, dijo que si los usuarios salen a recorrer concesionarios pueden encontrar bajas considerables de precio.

Si bien los valores de lista registraron efectivamente una reducción promedio cercana al 10% en el conjunto de las marcas, lo que planteaba Flammini estaba vinculado a la realidad concreta de las operaciones en las concesionarias.

Ese comportamiento depende en gran medida de la situación particular de cada punto de venta, de su nivel de stock disponible y del desempeño comercial de cada mes. A eso se suman factores más generales del mercado, que impactan de manera uniforme en todas las terminales, como las bajas observadas durante enero y febrero.

Precios de lista, valores reales y estrategias comerciales

En la actualidad, según la marca y el modelo, los compradores pueden acceder a rebajas que oscilan entre el 20% y el 30% en relación con el valor publicado, incluso al utilizar planes de financiación.

Entre las bajas de las marcas y los descuentos de los concesionarios, los autos 0km se pueden comprar hasta un 30% por debajo del precio de lista.

Esto ocurre porque, a diferencia de los sistemas de ahorro, la adquisición de un auto 0 km mediante créditos prendarios ofrecidos por las financieras de las automotrices no se basa en el precio de lista, sino en el valor final que se pacta directamente entre el concesionario y el cliente.

El presidente de Nissan dijo que “la rentabilidad de los concesionarios fue buenísima en esa época de las SIRA y los términos de pago, pero ahora no está siendo buena y eso es algo que nosotros desde las terminales miramos con mucho cuidado. No queremos tener concesionarios que tengan una rentabilidad negativa. En términos generales eso está ocurriendo ahora y eso no es sustentable. Ellos tienen que reestructurar su situación de stocks y nosotros también. Por eso estamos vendiendo menos autos de los que ellos venden a los clientes para que puedan reacomodar su situación”, señaló.

concesionaria autos

El indicador mencionado por el directivo corresponde al informe de marzo difundido por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en el que se detalla que las operaciones de las terminales hacia su red comercial descendieron un 13,5% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que en el acumulado anual la baja alcanza el 36,9%.

Factores macroeconómicos que explican la caída de ventas

Flammini analizó la situación del mercado y los elementos que explican la retracción en las ventas de autos 0 km durante el primer trimestre. Si bien en marzo se observó una mejora en la comparación interanual, el balance de los tres meses sigue arrojando una caída del 3,1%.

“Lo primero es que la tasa de interés está un poco alta, y eso hace que en nuestra industria, que es super importante poder financiar vehículos, eso hace que haya habido alguna retracción de compra a través del canal de financiación”, explicó.

Venta de autos. Venta de autos.

Además, señaló que otro elemento que frena la demanda es el tipo de cambio en torno a los $1.360 o $1.380. Según detalló, esa situación, por un lado, abarata la importación de vehículos y de componentes utilizados en la producción, pero al mismo tiempo encarece los autos medidos en dólares. En ese sentido, remarcó que “quien tiene los dólares prefiere esperar a que haya una devaluación o algo que le permita vender menos dólares para salir a comprar los autos en mejores condiciones”.