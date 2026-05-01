Aumentó el transporte interjurisdiccional en Jujuy: los nuevos precios

Transporte interjurisdiccional en Jujuy.

Desde hoy entra en vigencia un nuevo cuadro tarifario para el transporte interjurisdiccional en Jujuy. La actualización impacta en los servicios que parten desde San Salvador de Jujuy hacia distintas localidades de los Valles, el Ramal y la región de Quebrada y Puna.

El incremento se aplica a los servicios que operan desde la Terminal de Ómnibus de la capital provincial. Las nuevas tarifas ya fueron difundidas y contemplan recorridos cortos, medios y de larga distancia dentro del territorio jujeño.

La medida alcanza a miles de usuarios que utilizan el transporte público para trasladarse por motivos laborales, educativos y personales. Los valores corresponden a los pasajes desde San Salvador de Jujuy hacia cada destino.

Los nuevos precios Precio de los colectivos de la zona Valles El nuevo esquema incluye los siguientes valores:

El Carmen: $2.711

Carahunco: $2.998

San Antonio: $3.396

Perico: $3.523

Monterrico: $3.636

La Pampita: $4.082

Aeropuerto: $4.754

Puesto Viejo: $5.453

La Mendieta: $5.727

Aguas Calientes: $6.618 Tarifas hacia Quebrada y Puna Para los destinos turísticos y del norte provincial, los valores son: Volcán: $4.400

Tumbaya: $5.200

Maimará: $8.800

Purmamarca: $9.200

Tilcara: $9.700

Humahuaca: $14.400

Susques: $23.300

Abra Pampa: $24.700

Iruya: $25.200

La Quiaca: $31.800 Tarifas hacia el Ramal jujeño En el caso de los servicios hacia el Ramal, el cuadro tarifario quedó definido de la siguiente manera: San Pedro: $6.800

Chalican: $9.000

Santa Clara: $9.400

Fraile Pintado: $10.200

Libertador General San Martín: $11.600

Calilegua: $12.300

Caimancito: $14.100

Yuto: $16.800

Palma Sola: $18.400

El Talar: $19.400

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