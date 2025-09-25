Hoy se celebra el Día del Carrocero: ¿Por qué se conmemora?

ARTICULO 2°: Fijase la celebración del “Día del Carrocero”, en la fecha del penúltimo desfile de carrozas. El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, deberá implementar las medidas conducentes a fin de hacer efectivo el reconocimiento expresado en esta Ley.
Último desfile doble de carrozas: transmisión por Canal 4 con Nico Voutrinas como conductor
La tranmisión del desfile doble la podrán seguir por Canal 4 desde las 18 horas, y por YouTube -podés hacer click en este link-
FNE 2025: desfile de carrozas doble
GRUPO B INVERTIDO
1- Nueva Generación – carruaje
2 - Escuela Técnica Provincial N° 2 - Olaroz Chico – técnica
3 - Escuela Técnica Provincial N° 2 - San Pedro – carroza
4 - Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos – carruaje
5 - Bachillerato N° 12 - El Aguilar – carruaje
6 - Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro – carroza
7- Asociación Todos Juntos- carruaje
8 - Bachillerato N° 24 - Lozano – carroza
9 - EET N° 1 Humberto Samuel Luna – Perico – técnica
10 - Bachillerato N° 16 Paso de Jama – carruaje
11 - Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle - carruaje
12 - Escuela Provincial de Comercio N° 1 – carroza
13 - Colegio Canónigo Gorriti – carruaje
14 - Escuela Normal – carroza
15 - Escuela Normal - Humahuaca – carruaje
16 - Colegio Ipsel – carruaje
17 - EET N° 1 – Capital – Técnica
18 - Secundario N° 59 Olga Aredez – carruaje
19 - Secundario N° 35 - Los Alisos – carruaje
20 - Secundario N° 32 - carruaje
21 - Bachillerato N° 19 - Yala - carruaje
22- Escuela de Comercio N° 2 – Palpalá – carroza
23 - Colegio Gianelli- carruaje
24 - Colegio N° 2 – carruaje
25 - Escuela de Minas – Técnica
26 - Colegio Mayor Jujuy – carruaje
27 – EMDEI – carruaje
28 – Escuela de Comercio N° 1 – carroza
29 - Colegio Parroquial - El Carmen - carruaje
30 - Escuela de Comercio N° 1 – carroza
31 - Colegio Los Lapachos – carruaje
32 - Secundario N° 43 – carruaje
33 - Escuela Técnica Provincial N° 1 - A. Vargas Belmonte – técnica
34 - Colegio Remedios de Escalada – carruaje
35 - Colegio Modelo Palpalá – carruaje
36 - Colegio del Huerto – carroza
37 - Colegio Nueva Siembra – carruaje
38 - Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - carruaje
39 - José Hernández – carroza
40 - EET N° 1– Maimará - técnica
Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - carroza
GRUPO A – Sentido Normal
1 - EET N°1 – Palpalá – Técnica
2 - Centro Polivalente de Arte - carroza
3 - Colegio CHE IL – carruaje
4 - Colegio Martin Pescador – Carruaje
5 - Colegio del Salvador – carroza
6 - Escuela Provincial de Arte N° 1 – carruaje
7 - Colegio Santa Teresita - Carruaje
8 - EET N°1 Monterrico – Técnica
9 - Colegio Blaise Pascal – Carruaje
10 - Escuela Provincial de Comercio N° 3 – carruaje
11 - Colegio N° 1 – Carroza
12 - Colegio N° 3 – Carruaje
13- Colegio San Alberto Magno Fasta – carroza
14 - Secundario N° 33 - Reyes – Carruaje
15 - Colegio Santa Bárbara – carruaje
16 - EET N° 1 - El Carmen – Técnica
17 - Colegio N° 1 – Volcán- Carruaje
18 - Colegio Secundario N° 54 – Carruaje
19 - Bachillerato N° 6 – Carroza
20 - Secundario N° 1 – Carruaje
21 - Agrotécnica N° 1 El Brete – Palpalá – Carroza
22 - Secundario N° 6 - carruaje
23 - Colegio Polimodal N° 3 – Carruaje
24 - EET N° 2 – Técnica
25 - Secundario N° 2 – Carruaje
26 - Colegio Pablo Pizzurno – Carruaje
27 - Bachillerato N° 2 – Carroza
28 - Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico - Carruaje
29 – Escuela de Comercio N° 2 – Carroza
30 - Colegio Jean Piaget - Carruaje
31 - Polimodal N° 2 - Abra Pampa – Carruaje
32 - EET N° 1 - San Pedro – Técnica
33 - Nuevo Horizonte N° 1 - carroza
34 - Colegio Los Olivos - San Pedro - carruaje
35 - Bachillerato N° 3 - Monterrico – carroza
36 - Secundario N° 34 – carruaje
37 - Agrotécnica N° 7 – Perico – carruaje
38 - Bachillerato N° 21 – carroza
39 - Secundario N° 39 – carruaje
40 – ARENI - carruaje
