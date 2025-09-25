Hoy se celebra el Día del Carrocero: ¿Por qué se conmemora?

Cada penúltimo desfile de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes se conmemora el Día del Carrocero. Esta fecha fue establecida en el año 2006 para brindarle un homenaje a todos los chicos y chicas que se dedican cada año a realizar estas hermosas creaciones que deslumbran a todos.

Los carroceros son adolescentes que ponen todo para representar a su colegios a través de una carroza en la FNE. Muchas veces deben pasar frío o calor, días buenos y malos, y hasta arriesgan su desempeño escolar para no dejar un instante ese lugar tan preciado y representativo que es el canchón en el que realizan con mucho trabajo y esfuerzo una verdadera obra de arte.

ARTICULO 1°: Institúyase el “Día del Carrocero”, en reconocimiento al trabajo, dedicación y compromiso de los principales artífices de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

ARTICULO 2°: Fijase la celebración del “Día del Carrocero”, en la fecha del penúltimo desfile de carrozas. El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, deberá implementar las medidas conducentes a fin de hacer efectivo el reconocimiento expresado en esta Ley.

La tranmisión del desfile doble la podrán seguir por Canal 4 desde las 18 horas, y por YouTube -podés hacer click en este link-

FNE 2025: desfile de carrozas doble

GRUPO B INVERTIDO

1- Nueva Generación – carruaje

2 - Escuela Técnica Provincial N° 2 - Olaroz Chico – técnica

3 - Escuela Técnica Provincial N° 2 - San Pedro – carroza

4 - Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos – carruaje

5 - Bachillerato N° 12 - El Aguilar – carruaje

6 - Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro – carroza

7- Asociación Todos Juntos- carruaje

8 - Bachillerato N° 24 - Lozano – carroza

9 - EET N° 1 Humberto Samuel Luna – Perico – técnica

10 - Bachillerato N° 16 Paso de Jama – carruaje

11 - Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle - carruaje

12 - Escuela Provincial de Comercio N° 1 – carroza

13 - Colegio Canónigo Gorriti – carruaje

14 - Escuela Normal – carroza

15 - Escuela Normal - Humahuaca – carruaje

16 - Colegio Ipsel – carruaje

17 - EET N° 1 – Capital – Técnica

18 - Secundario N° 59 Olga Aredez – carruaje

19 - Secundario N° 35 - Los Alisos – carruaje

20 - Secundario N° 32 - carruaje

21 - Bachillerato N° 19 - Yala - carruaje

22- Escuela de Comercio N° 2 – Palpalá – carroza

23 - Colegio Gianelli- carruaje

24 - Colegio N° 2 – carruaje

25 - Escuela de Minas – Técnica

26 - Colegio Mayor Jujuy – carruaje

27 – EMDEI – carruaje

28 – Escuela de Comercio N° 1 – carroza

29 - Colegio Parroquial - El Carmen - carruaje

30 - Escuela de Comercio N° 1 – carroza

31 - Colegio Los Lapachos – carruaje

32 - Secundario N° 43 – carruaje

33 - Escuela Técnica Provincial N° 1 - A. Vargas Belmonte – técnica

34 - Colegio Remedios de Escalada – carruaje

35 - Colegio Modelo Palpalá – carruaje

36 - Colegio del Huerto – carroza

37 - Colegio Nueva Siembra – carruaje

38 - Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - carruaje

39 - José Hernández – carroza

40 - EET N° 1– Maimará - técnica

Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - carroza

GRUPO A – Sentido Normal

1 - EET N°1 – Palpalá – Técnica

2 - Centro Polivalente de Arte - carroza

3 - Colegio CHE IL – carruaje

4 - Colegio Martin Pescador – Carruaje

5 - Colegio del Salvador – carroza

6 - Escuela Provincial de Arte N° 1 – carruaje

7 - Colegio Santa Teresita - Carruaje

8 - EET N°1 Monterrico – Técnica

9 - Colegio Blaise Pascal – Carruaje

10 - Escuela Provincial de Comercio N° 3 – carruaje

11 - Colegio N° 1 – Carroza

12 - Colegio N° 3 – Carruaje

13- Colegio San Alberto Magno Fasta – carroza

14 - Secundario N° 33 - Reyes – Carruaje

15 - Colegio Santa Bárbara – carruaje

16 - EET N° 1 - El Carmen – Técnica

17 - Colegio N° 1 – Volcán- Carruaje

18 - Colegio Secundario N° 54 – Carruaje

19 - Bachillerato N° 6 – Carroza

20 - Secundario N° 1 – Carruaje

21 - Agrotécnica N° 1 El Brete – Palpalá – Carroza

22 - Secundario N° 6 - carruaje

23 - Colegio Polimodal N° 3 – Carruaje

24 - EET N° 2 – Técnica

25 - Secundario N° 2 – Carruaje

26 - Colegio Pablo Pizzurno – Carruaje

27 - Bachillerato N° 2 – Carroza

28 - Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico - Carruaje

29 – Escuela de Comercio N° 2 – Carroza

30 - Colegio Jean Piaget - Carruaje

31 - Polimodal N° 2 - Abra Pampa – Carruaje

32 - EET N° 1 - San Pedro – Técnica

33 - Nuevo Horizonte N° 1 - carroza

34 - Colegio Los Olivos - San Pedro - carruaje

35 - Bachillerato N° 3 - Monterrico – carroza

36 - Secundario N° 34 – carruaje

37 - Agrotécnica N° 7 – Perico – carruaje

38 - Bachillerato N° 21 – carroza

39 - Secundario N° 39 – carruaje

40 – ARENI - carruaje