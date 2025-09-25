Prohibirán la venta de vapeadores a menores de edad en San Salvador de Jujuy

La normativa busca sancionar a comercios que vendan a menores y prevenir el uso de vapeadores desde edades tempranas.

Operativo. Cambios en el tránsito por la Elección de la Representante Nacional de la FNE 2025

El presidente del Concejo, Lisandro Aguiar , expresó: “Vemos con preocupación cómo este tipo de elemento ha proliferado sobre todo en menores de edad y en ese sentido estamos dictando una normativa que lo que busca es prohibir la venta a menores de 18 años de estos elementos”.

Según Aguiar, la ordenanza no solo busca regular la venta, sino también establecer sanciones a los comercios que incumplan .

“Si se produce la venta a menores, habrá sanciones. También se trabajará en generar campañas de concientización sobre los peligros que acarrea el uso del vapeador. Lamentablemente hemos visto chicos muy chicos de 12, 13 años utilizando este tipo de elementos que generan problemas a la salud”. “Si se produce la venta a menores, habrá sanciones. También se trabajará en generar campañas de concientización sobre los peligros que acarrea el uso del vapeador. Lamentablemente hemos visto chicos muy chicos de 12, 13 años utilizando este tipo de elementos que generan problemas a la salud”.

Embed - VAPEADORES

Normativa para regular los vapeadores

La iniciativa incluye un esquema de control para locales comerciales, con el fin de garantizar el cumplimiento de la prohibición. “Lo que se busca es prohibir la venta y expendio de este tipo de elementos a menores de edad. Los mayores son absolutamente libres de decidir, pero en el caso de los menores es responsabilidad de todos cuidar su salud”, explicó el titular del Concejo.

Aguiar también adelantó que el Municipio pondrá en marcha campañas de información y prevención para toda la población, con especial foco en adolescentes y familias, buscando desalentar el consumo desde edades tempranas.

Un fenómeno en crecimiento

Las autoridades locales resaltaron que el uso de vapeadores ha crecido de forma sostenida entre adolescentes en los últimos años, convirtiéndose en una problemática de salud pública. “Esto no es solo un tema de convivencia, sino de salud. Hay estudios que demuestran el impacto negativo del vapeo en el desarrollo respiratorio de los chicos”, sostienen desde el Concejo.

La ordenanza, que será promulgada en los próximos días, marca un paso importante en el control del acceso de los menores a productos nocivos y abre la puerta a futuras regulaciones más estrictas si la problemática persiste.