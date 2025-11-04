Este martes en Sin Límites estarán Gabriela Burgos y Stella Maris Martínez

Este martes, el programa “Sin Límites”, conducido por Alberto Siufi , tendrá como invitadas a la Defensora General de la provincia, Dra. Gabriela Burgos, y a la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez.

Durante la entrevista, las funcionarias dialogarán sobre el Encuentro Nacional de la Defensa Pública , que se llevará a cabo en Jujuy los días 6 y 7 de noviembre , con la participación de representantes de defensorías de distintas provincias del país .

La actividad es organizada por el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Jujuy, el Gobierno de Jujuy, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Consejo Federal de Inversiones.

Durante el encuentro se tratarán diferentes ejes temáticos: medios de prueba e igualdad de armas en el sistema acusatorio; nuevos conflictos en litigación civil; tecnología, evidencia digital e inteligencia artificial; protección integral de infancias y adolescencias; juicio por jurados; salud mental; litigación civil y cuidados; reformas legislativas en el ámbito penal; y bienestar organizacional.

Sobre Sin Límites

Sin Límites es un ciclo de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas, bajo la conducción de Alberto Siufi por la pantalla de Canal 4.

A lo largo de sus emisiones, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, donde convergen distintas miradas y voces del ámbito político, académico y social.