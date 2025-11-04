martes 04 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de noviembre de 2025 - 07:02
Canal 4.

Este martes en Sin Límites estarán Gabriela Burgos y Stella Maris Martínez

El programa tendrá como eje central el Encuentro Nacional de la Defensa Pública que se realizará en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Invitadas del programa.

Invitadas del programa.

Lee además
AlfredoGonzáles y Bárbara Andreussi, diputados nacionales electos por La LibertadAvanza, hablaron en Sin Límites video
Elecciones.

Triunfo de la Alianza La Libertad Avanza en Jujuy: "Estábamos seguros de que ganábamos"
piletas y piletines en alerta: el consumo excesivo de agua que afecta a todos los vecinos
Agua Potable.

Piletas y piletines en alerta: el consumo excesivo de agua que afecta a todos los vecinos

Durante la entrevista, las funcionarias dialogarán sobre el Encuentro Nacional de la Defensa Pública, que se llevará a cabo en Jujuy los días 6 y 7 de noviembre, con la participación de representantes de defensorías de distintas provincias del país.

Encuentro Nacional de la Defensa Pública 2025

Los próximos 6 y 7 de noviembre se realizará el “Encuentro Nacional de la Defensa Pública 2025. Nuevos desafíos para la Defensa Pública" en San Salvador de Jujuy.

La actividad es organizada por el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Jujuy, el Gobierno de Jujuy, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Consejo Federal de Inversiones.

Durante el encuentro se tratarán diferentes ejes temáticos: medios de prueba e igualdad de armas en el sistema acusatorio; nuevos conflictos en litigación civil; tecnología, evidencia digital e inteligencia artificial; protección integral de infancias y adolescencias; juicio por jurados; salud mental; litigación civil y cuidados; reformas legislativas en el ámbito penal; y bienestar organizacional.

Sobre Sin Límites

Sin Límites es un ciclo de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas, bajo la conducción de Alberto Siufi por la pantalla de Canal 4.

A lo largo de sus emisiones, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, donde convergen distintas miradas y voces del ámbito político, académico y social.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Triunfo de la Alianza La Libertad Avanza en Jujuy: "Estábamos seguros de que ganábamos"

Piletas y piletines en alerta: el consumo excesivo de agua que afecta a todos los vecinos

Caso Jimena Salas: este miércoles comienzan los alegatos

¿Cuándo y dónde se realizará la Cena Blanca 2025 en Palpalá?

Cronograma de jornadas de descacharrado en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
piletas y piletines en alerta: el consumo excesivo de agua que afecta a todos los vecinos
Agua Potable.

Piletas y piletines en alerta: el consumo excesivo de agua que afecta a todos los vecinos

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps video
Tránsito.

Una mujer con casi 2 gramos de alcohol en sangre protagonizó un choque múltiple en Jujuy

Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Walter Morales rompió el silencio: habló de la eliminación y la continuidad de Matías Módolo

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy
Tránsito.

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES.
Economía.

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

Nueve demorados por pintadas en el Estadio 23 de Agosto y por agredir a policías
Jujuy.

Nueve demorados por pintadas en el Estadio 23 de Agosto y por agredir a policías

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel