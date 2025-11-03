Fin de semana trágico en Jujuy: un fallecido y 34 choques registrados

Desde el área de Seguridad Vial de Jujuy, dieron conocer el informe correspondiente al fin de semana , comprendido entre el jueves 30 de octubre y el lunes 3 de noviembre de 2025 . El balance mostró una alta cantidad de infracciones, controles de alcoholemia positivos y un fallecido por siniestro vial.

En total, se labran 676 actas durante los cinco días de operativo. De ese número, 115 corresponden a casos de alcoholemia positiva , mientras que 555 fueron por distintas faltas a la normativa vial. Además, se realizaron 6 actas por exceso de velocidad , una de las infracciones más graves según el código provincial.

El informe también consigna que se registraron 34 siniestros viales en todo el territorio jujeño, lo que refleja un incremento respecto a fines de semana anteriores. Lamentablemente, una persona perdió la vida como consecuencia de un accidente de tránsito.

Fallecidos en siniestro vial: 1

controles seguridad vial Controles de Seguridad Vial en rutas jujeñas.

Controles reforzados y conductores alcoholizados en las rutas de Jujuy

Desde la fuerza de seguridad se indicó que los controles se desplegaron en los principales accesos a San Salvador de Jujuy, rutas provinciales y zonas turísticas con alta circulación de vehículos. Los operativos incluyeron test de alcoholemia, verificación de documentación y control de velocidad.

Los 115 casos de alcoholemia positiva encendieron las alertas entre las autoridades, que recordaron la vigencia de la Ley de Tolerancia Cero y la importancia de evitar el consumo de alcohol al conducir. “Seguiremos reforzando los controles y la prevención, sobre todo en fines de semana largos”, señalaron fuentes policiales.

El Comisario Pablo Herrera, referente de prensa de la Policía de la Provincia, destacó que se continuará trabajando en conjunto con municipios y organismos de seguridad vial para reducir los siniestros y promover la conducción responsable.