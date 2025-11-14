Diego Santilli se reunió en Mendoza con cuatro gobernadores 

Diego Santilli , ministro del Interior, se reunió en Mendoza con cuatro gobernadores, entre ellos Carlos Sadir de Jujuy , en un encuentro que contó como anfitrión al mandatario de esa provincia, Alfredo Cornejo , y sumó a los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca y Marcelo Orrego de San Juan.

Uno de los temas centrales con los mandatarios y el funcionario nacional fue el Presupuesto 2026 y la agenda de reformas que impulsa Javier Milei . El encuentro fue en el marco de la realización del "Argentina Critical Minerals Summit - Mendoza Finance Day".

Santilli llegó a Mendoza acompañado por Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado , y entre sus actividades estuvo los encuentros políticos y la presentación de reformas regulatorias para la industria vitivinícola.

Diego Santilli es el nuevo ministro del Interior. Diego Santilli con gobernadores por acuerdos para el Presupuesto 2026

“Estamos aquí para dialogar sobre cómo avanzar en el apoyo a las reformas en el Parlamento”, comentó Santilli al inicio de la jornada. “La idea es establecer un diálogo abierto y constructivo”, indicó Santilli en declaraciones posteriores.

En relación a las reformas planteadas, Santilli hizo hincapié en la necesidad de “avanzar en la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal”, y agregó que “estas reformas son cruciales para nuestra economía y no pueden esperar”.

Carlos Sadir en la Mesa del Cobre

El gobernador de Jujuy fue parte de la reunión de la Mesa del Cobre en Mendoza, donde reclaman que cada provincia minera tenga la potestad para reglamentar la Ley de Glaciares de acuerdo con su realidad geográfica y sus proyectos mineros.