domingo 16 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de noviembre de 2025 - 19:09
Alerta

Alarma por la aparición de animales heridos y asesinados en una aldea neuquina

Desde hace al menos un año, vecinos de la Aldea de Meliquina, Neuquén, reportan animales heridos o muertos por disparos lo que se transformó una preocupación colectiva.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alarma por ola de violencia contra animales en una aldea neuquina.&nbsp;

Alarma por ola de violencia contra animales en una aldea neuquina. 

En el último año, los habitantes de la Aldea de Meliquina, Neuquén, comenzaron a convivir con una seguidilla de ataques a animales domésticos y de granja que aparecen baleados o muertos. Los detalles, en la nota.

Lee además
Leyes que protejen y cuidan a los animales en Argentina.
Derechos.

¿Qué penas se aplican por maltrato y crueldad animal?
Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: cronograma de esta semana
Servicios.

Hoy habrá castraciones en el B° San Francisco de Álava

image

Alarma por ola de violencia contra animales en una aldea neuquina

La aldea de Meliquina, Neuquén, atraviesa un escenario inquietante desde hace al menos un año donde vecinos reportan una ola de violencia contra animales heridos o muertos por disparos.

image

En el último año, los habitantes comenzaron a convivir con una seguidilla de ataques a animales domésticos y de granja que aparecen baleados o muertos, sin que haya responsables identificados ni denuncias formales.

Lo que comenzó como casos aislados se transformó en una preocupación colectiva que circula por los grupos de WhatsApp vecinales ya que aparecieron perros baleados, un caballo muerto y mascotas heridas con balines.

Hace apenas tres semanas, otra habitante del pueblo contó que su mascota se acercó a una vivienda y volvió con una herida en el abdomen. La persona que efectuó el disparo reconoció lo ocurrido y se hizo cargo de los gastos veterinarios, pero el balín quedó adentro del cuerpo del animal porque “no se lo pudieron sacar”.

En Meliquina no hay presencia policial permanente y las distancias hacia San Martín de los Andes o Junín dificultan la radicación de denuncias. Esa falta de control, sumada al silencio, refuerza una sensación de impunidad.

Qué dicen los vecinos sobre la violencia contra los animales

Cada tanto aparece un caso nuevo: perros baleados, un caballo muerto. Es algo que viene pasando hace tiempo”, relató una mujer quien describió que la mayoría de los ataques siguen un mismo patrón: un perro que se acerca a una vivienda recibe un disparo con balines.

image

Este invierno otro vecino encontró a su perro herido de bala, y antes habían matado un caballo que andaba suelto”, añadió la mujer.

Acá nadie denuncia porque no sabe cómo o porque teme quedar expuesto. Entonces todos se creen con derecho a hacer lo que quieran”, explicó otra vecina.

“Dicen que hay un señor que, si los perros se acercan a su casa, les pega un tiro. Incluso el que hirió al perro reconoció que fue él y pagó los gastos, pero eso no lo hace menos grave”, sostuvo una habitante del lugar.

Los animales no solo son víctimas de disparos: también se registran atropellos en los caminos internos del paraje. “Hace poco mataron un perro con el auto. Es como si no hubiera respeto por nada”, lamentó otra vecina.

Y concluyó que “me da la sensación de que hasta que no pase una tragedia nadie va a hacer nada. Tenemos miedo, pero también impotencia. No sabemos quién tiene un arma ni si es legal que la tenga. Vivimos con esa incertidumbre”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Qué penas se aplican por maltrato y crueldad animal?

Hoy habrá castraciones en el B° San Francisco de Álava

La jueza del caso Strzyzowski habló de la condena al clan Sena

El Banco Nación bajó las tasas y relanzó sus créditos para autos: requisitos y cómo acceder

El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Lo que se lee ahora
la jueza del caso strzyzowski hablo de la condena al clan sena
Fallo.

La jueza del caso Strzyzowski habló de la condena al clan Sena

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Accidente fatal en el acceso al Cuarteadero: tres personas perdieron la vida
Sábado trágico.

Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Cecilia Strzyzowski
Veredicto histórico.

El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La imperdible entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez: escándalos, confesiones y más
TV.

La imperdible entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez: escándalos, confesiones y más

Llegó el día: se realiza una nueva edición de la maratón Jujuy Corre (Archivo)
Para tener en cuenta.

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"

Cómo es Geneanet, el Google Maps de los apellidos. 
Tendencias

La web que revela los orígenes de tu apellido en segundos: de qué se trata

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel