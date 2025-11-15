domingo 16 de noviembre de 2025

15 de noviembre de 2025 - 17:26
Atención conductores.

El Banco Nación bajó las tasas y relanzó sus créditos para autos: requisitos y cómo acceder

Esta nueva medida del Banco Nación apunta a volver a darle dinamismo la compra de 0km y usados de hasta diez años, ya que había bajado notablemente.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El Banco Nación bajó las tasas y relanzó sus créditos para autos: requisitos y cómo acceder

El Banco Nación bajó las tasas y relanzó sus créditos para autos: requisitos y cómo acceder

El Banco Nación decidió relanzar su programa de créditos para la compra de autos 0 km y usados de hasta diez años, tras varios meses en los que la herramienta había perdido dinamismo por el encarecimiento del crédito y las restricciones monetarias.

Se habilitó una nueva línea de créditos para monotributistas, trabajadores en relación de dependencia y autónomos.
Economía.

Créditos del Banco Nación por 50 millones: cómo acceder
El dólar comenzó la semana en alza (Foto ilustrativa)

El dólar oficial salta más de $35 y en el Banco Nación se vende a $1.370

Con una estructura renovada, la entidad pública vuelve a posicionarse como una de las opciones más competitivas del sistema financiero argentino para quienes buscan acceder a un vehículo.

El nuevo esquema incorpora una reducción en la tasa de interés, un incremento en el monto máximo financiable y la posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor del automóvil, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Banco Nación.
La Justicia suspendió el decreto que transforma al Banco Nación en Sociedad Anónima

La Justicia suspendió el decreto que transforma al Banco Nación en Sociedad Anónima

Un mercado automotor que busca reactivarse

El anuncio llega en un contexto en el que el sector automotor todavía muestra señales de fragilidad. Meses de inflación elevada, caída del poder adquisitivo y tensiones en la política monetaria generaron un freno en las ventas, mientras que la suba de encajes bancarios había obligado al Banco Nación a limitar la disponibilidad de esta línea.

Con un escenario más estable y una tasa de referencia en descenso, la entidad decidió reactivar un programa que en sus mejores momentos llegó a otorgar cerca de 300 créditos por día. El objetivo: mejorar las condiciones de acceso y estimular la demanda en concesionarias de todo el país.

Tasa y condiciones principales del crédito

A partir del 13 de noviembre de 2025, la línea se ofrece con una tasa nominal anual (TNA) del 38%, 12 puntos por debajo del nivel que registró durante los meses de mayor volatilidad financiera.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

  • Trámite 100% online.

  • No exige garantía prendaria: solo se requiere DNI, tanto para clientes como para no clientes.

  • Vehículos habilitados: 0 km o usados de hasta diez años, nacionales o importados, incluyendo utilitarios y pick-ups.

  • Monto máximo financiable: $100 millones.

  • Financiación de hasta el 100% del vehículo, IVA incluido.

  • Plazo de devolución: hasta 72 meses.

  • Beneficios adicionales: apertura instantánea de cuenta y tarjeta digital, junto con descuentos en seguros asociados a la operación.

Según fuentes oficiales, la tasa había llegado a superar el 50% durante el período de mayor tensión monetaria. Ahora, con un margen operativo más holgado, el Banco Nación busca recuperar competitividad dentro del mercado.

Cómo acceder al crédito

Para iniciar el trámite, los interesados pueden:

  • Acercarse a concesionarias adheridas al programa y presentar el DNI.

  • Gestionar la solicitud sin necesidad de ser cliente del banco.

  • Elegir modelos 0 km o usados recientes de cualquier marca o nacionalidad.

El proceso de aprobación se realiza de manera virtual, lo que permite acelerar los tiempos y reducir la burocracia.

Entrega de auto 0km
Entrega de auto 0km

Entrega de auto 0km

Impacto esperado en las ventas de autos

Las concesionarias celebraron la decisión del Banco Nación, ya que la falta de financiamiento accesible había sido un freno clave para las operaciones durante gran parte del año. Con la vuelta de los créditos y mejores condiciones, esperan un aumento sostenido en las consultas y un cierre más fluido de ventas.

Para los compradores, la combinación de financiación total del vehículo, tasa reducida y trámite ágil puede resultar decisiva, sobre todo en un contexto económico que aún no termina de recuperar la confianza del consumidor.

La reapertura de la línea representa, para muchos, la posibilidad de volver a considerar la compra de un auto nuevo o usado sin afrontar costos iniciales elevados y con cuotas previsibles.

