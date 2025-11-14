sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de noviembre de 2025 - 06:57
Femicidio.

Juicio al Clan Sena: este viernes el jurado define si son culpables

Jurados definen el destino de siete acusados en el caso Cecilia Strzyzowski. La familia de la joven exige justicia mientras los representantes de la acusación califican el hecho como “un plan criminal”.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El caso que conmociona a Chaco.

El caso que conmociona a Chaco.

Lee además
Juicio por Cecilia Strzyzowski (Foto: Poder judicial del Chaco)
Chequeado.

Juicio al clan Sena: claves sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que sacudió al poder político de Chaco
Juicio por jurado.
Justicia.

Juicio por el caso Cecilia Strzyzowski: no llegaron a un acuerdo y pasaron a cuarto intermedio

El alegato final y la solicitud de condena

La acusación, integrada por la fiscalía y la querella, solicitó que los siete integrantes del Clan Sena (César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Fabiana González, Griselda Reinoso, Gustavo Melgarejo y Gustavo Obregón) sean hallados culpables por el crimen ocurrido el 2 de junio de 2023.

La fiscalía expuso que, pese a que el cuerpo de la víctima no fue hallado, las pruebas recopiladas son “contundentes” y demuestran la participación de cada uno de los imputados.

Clan Sena

La ausencia del cuerpo y la estrategia de defensa

Durante el debate, las defensas han sostenido que la falta del cuerpo de Cecilia dificulta un juicio completo, intentando desacreditar la acusación como insuficiente. Sin embargo, la querella respondió que el entramado de poder, los indicios y testimonios configuran lo que denominan un “plan criminal” para eliminar a la joven.

¿Qué se define este viernes?

La decisión final está en manos del jurado popular que, tras analizar los alegatos y la etapa probatoria, deberá determinar la culpabilidad o no de los siete acusados. La familia de Cecilia, presente en la audiencia, aguarda que se haga justicia y que el veredicto envíe un mensaje contundente contra la violencia de género.

El caso

La joven fue asesinada en junio de 2023 y, a más de un año del crimen, su cuerpo todavía no fue hallado. Este dato se convirtió en uno de los ejes del debate: mientras las defensas insisten en que la ausencia del cuerpo impide un análisis completo, la querella y la fiscalía remarcaron que las pruebas ya son contundentes y apuntan a la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

cecilia strzyzowski y cesar sena

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juicio al clan Sena: claves sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que sacudió al poder político de Chaco

Juicio por el caso Cecilia Strzyzowski: no llegaron a un acuerdo y pasaron a cuarto intermedio

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas

Javier Milei: "La deuda en Argentina bajó en USD 50 mil millones"

Diego Santilli se reunió en Mendoza con cuatro gobernadores

Lo que se lee ahora
Así está ahora la zona tras más de 20hs de incendio  video
Ezeiza.

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas

Las más leídas

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel