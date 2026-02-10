Caso Cecilia Strzyzowski: perpetua para César Sena y sus padres por el femicidio que conmocionó al país

Transporte. Dictaron conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos este miércoles en el interior

La Justicia del Chaco dictó este martes 10 de febrero, las condenas contra los integrantes del denominado “Clan Sena”, hallados culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en la ciudad de Resistencia. La jueza técnica Dolly Fernández impuso prisión perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, poniendo fin a una extensa espera desde los veredictos de culpabilidad conocidos a mediados de noviembre de 2025.

La audiencia comenzó pasadas las 9 y se desarrolló únicamente con la presencia de la magistrada y su equipo de colaboradores, mientras que las partes y los condenados siguieron la lectura de la sentencia vía Zoom. La transmisión fue difundida por los canales digitales oficiales de la Justicia chaqueña.

César Sena fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de violencia de género. La sentencia incluye accesorias legales y costas, y deberá cumplirse en el Servicio Penitenciario provincial.

En tanto, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron considerados partícipes primarios del mismo delito y recibieron también la pena de prisión perpetua, con accesorias y costas.

Condenas por encubrimiento

La resolución judicial también alcanzó a otros imputados vinculados al caso. Gustavo Obregón, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por encubrimiento agravado; Fabiana González, a 5 años por el mismo delito; mientras que Gustavo Melgarejo recibió una pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple.

También estableció para todos los condenados la prohibición de acercamiento a la madre de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero. La jueza dispuso la inscripción del fallecimiento conforme al veredicto del jurado popular, de homicidio agravado por el vínculo y por femicidio como causa de muerte. Y, una vez firme la sentencia, entregar a su madre los restos óseos de la víctima.

El caso

Cecilia Strzyzowski, de 28 años, desapareció a principios de junio de 2023 en Resistencia, provincia de Chaco. Estaba en pareja con César Sena, hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ambos dirigentes políticos y máximos exponentes piqueteros de la provincia con fuertes vínculos con el gobierno de Jorge Capitanich, por entonces mandatario provincial.

Juicio por el clan Sena Marcela Acuña y Emerenciano Seña (Poder Judicial del Chaco).

¿Quiénes son los Sena? Poder político, dinero y vínculos con el Estado

Emerenciano Sena y Marcela Acuña se iniciaron como referentes sociales tras la crisis de 2001 y construyeron una estructura de poder territorial que abarcó cooperativas, fundaciones y viviendas populares en el denominado barrio Emerenciano, un complejo de más de 500 casas levantadas sobre tierras fiscales.

Con el tiempo, consolidaron una red de influencia política y económica con el apoyo de los gobiernos provinciales. Capitanich fue padrino de su casamiento y aliado electoral. En 2023, Emerenciano fue candidato a diputado provincial y Acuña, a intendenta de Resistencia, dentro del Frente Chaqueño.

Juicio por el clan Sena (2) Foto Corrientes al Día

El clan controlaba movimientos piqueteros, fondos públicos y una estructura clientelar que les otorgaba poder social y político. Este entramado, según la investigación judicial, fue esencial en la cobertura posterior al crimen y en paralelo, el fiscal federal Patricio Sabadini formalizó el requerimiento de elevación a juicio contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña, acusados de haber desplegado durante años un entramado financiero para ingresar al circuito legal fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita, mediante contratos con el Estado, adquisición de bienes y operaciones fraudulentas.

Sabadini sostuvo en su presentación que el matrimonio Sena lavó dinero público durante más de una década y utilizó esas maniobras para consolidar poder político y patrimonial en la provincia del Chaco.

¿Cómo desapareció Cecilia Strzyzowski y cómo la mataron?

El 1 de junio de 2023, César Sena pasó a buscar a Cecilia por su casa en Barranqueras. Pasaron la noche en un hotel y, al día siguiente, fueron a la vivienda de los Sena, ubicada en la calle Santa María de Oro 1460, de la ciudad de Resistencia, con la excusa de preparar un viaje a Ushuaia, por un supuesto trabajo que Marcela Acuña habría conseguido para la joven. Los pasajes nunca existieron.

Las cámaras de seguridad registraron a Cecilia ingresando a la casa familiar de los Sena el 2 de junio, pero nunca se la vio salir. Según los fiscales, fue asesinada entre las 12:16 y las 13:01 horas dentro de la vivienda. Días después, su madre, Gloria Romero, denunció la desaparición y la investigación reveló una trama de engaños y contradicciones.

Juicio por el clan Sena (1) Cecilia Strzyzowski y César Sena (foto diario Chaco)

El hallazgo que confirmó las sospechas

El 9 de junio, durante los allanamientos en la vivienda de los Sena, la policía encontró manchas de sangre, una sierra de cortar carne, un machete y $ 6 millones en efectivo. Esa noche fueron detenidos Emerenciano y Marcela y su colaboradora Fabiana González. César se entregó al día siguiente.

En el campo familiar “Campo Rossi” -ubicado en Puerto Tirol, a 20 km de Resistencia- se hallaron restos óseos calcinados, una valija quemada y pertenencias de Cecilia. Posteriormente, un colaborador del clan, Gustavo Obregón, se quebró y condujo a los investigadores hasta el río Tragadero, donde aparecieron más restos y un dije reconocido por la madre de la víctima.

El análisis genético confirmó que la sangre y los objetos hallados pertenecían a Cecilia.

Juicio por el clan Sena (4) César Sena (Foto Poder Judicial del Chaco)

¿Qué revelaron los testigos?

En la décima audiencia, la antropóloga forense Anahí Ginarte, del Instituto de Medicina Forense de Córdoba, declaró que los restos hallados en la chanchería del clan Sena correspondían a una mujer adulta y que el cuerpo fue quemado durante horas a más de 800 grados. “No fue accidental, fue con intencionalidad”, afirmó.

Otros testigos describieron la estructura de control y obediencia dentro del movimiento liderado por los Sena. Fabiana Lemos, una profesora de costura del barrio Emerenciano, declaró que los integrantes eran obligados a asistir a marchas y actos políticos y que incluso fue registrada como candidata a un cargo electivo sin su consentimiento.

También se escucharon testimonios sobre el intento de encubrimiento: destrucción de celulares, manipulación de pruebas y amenazas a testigos.

Un juicio histórico para un macabro femicidio

El caso Strzyzowski generó un terremoto político en Chaco. El Frente Chaqueño expulsó a los Sena de sus listas y anuló sus candidaturas. En las elecciones provinciales de septiembre de 2023, el oficialismo provincial perdió el poder después de 16 años, en un resultado que analistas vinculan directamente al impacto del crimen.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.