Aseguran que el Papa León XIV llegaría a Argentina en 2026

Aunque el Vaticano no difundió anuncios oficiales, distintas señales confirman que el Papa León XIV avanza con una intensa agenda internacional para este año . Los planes incluyen viajes a Europa, África y América Latina, con fechas tentativas que ya generan expectativa en varios países.

Turismo. San Pedro de Colalao: el pueblo de Tucumán donde con platos únicos y paisajes imponentes

Transporte. Dictaron conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos este miércoles en el interior

Según trascendió en ámbitos eclesiásticos, el pontífice prevé una gira por España durante el primer semestre y una posterior visita al continente africano, con Angola y Guinea Ecuatorial entre los destinos confirmados por sus propias autoridades.

Para América Latina, la planificación apunta a los meses de noviembre y diciembre, con una recorrida que sumaría a Argentina, Uruguay y Perú.

El primer tramo de la agenda internacional de León XIV se concentrará en Europa. España aparece como el destino elegido para el inicio de la gira, con actividades previstas durante el primer semestre del año.

Luego, el Papa proyecta un viaje a África. Angola y Guinea Ecuatorial ya confirmaron que esperan la llegada del pontífice, lo que refuerza la idea de una visita durante el mes de junio.

Estas escalas forman parte de una estrategia pastoral que busca reforzar el vínculo con comunidades donde la Iglesia mantiene una fuerte presencia social y misionera.

Papa León XIV Papa León XIV.

América Latina en la recta final del año

La visita a América Latina se concretará en el último tramo del año. De acuerdo con la información que circula en ámbitos eclesiales, el recorrido incluirá a Argentina, Uruguay y Perú.

En el caso peruano, el viaje no se realizará antes debido al calendario electoral. En abril se desarrollarán las elecciones presidenciales y en octubre tendrán lugar los comicios regionales, factores que influyen en la organización de la agenda papal.

El propio León XIV expresó su deseo de llegar a Perú una vez finalizado ese proceso político, en un país con el que mantiene un vínculo personal profundo.

Un lazo fuerte con Perú y su Iglesia

El Papa León XIV nació como Henry Francis Prevost y llegó a Perú en 1985 como misionero agustino. Su primera experiencia pastoral se desarrolló en la Prelatura de Chulucanas, en la región de Piura.

Durante casi cuatro décadas recorrió distintas comunidades y consolidó un fuerte vínculo con la población local. Ese recorrido influyó en la decisión del Papa Francisco, quien en 2014 lo designó obispo de la Arquidiócesis de Chiclayo.

Años más tarde, Francisco lo convocó a Roma para asumir responsabilidades clave dentro del Vaticano, con la tarea de coordinar el área vinculada a los obispos.

Encuentros en el Vaticano y señales concretas

Días atrás, León XIV recibió en el Vaticano a los obispos peruanos durante la visita ad limina apostolorum, que se realiza cada cinco años. En ese marco, se entronizó una imagen de Santa Rosa de Lima en los jardines vaticanos.

Durante el encuentro, el pontífice dejó una frase que reforzó las expectativas: “Nos vemos pronto en Perú”. La expresión circuló entre los presentes y alimentó el entusiasmo de la Iglesia peruana.

La visita incluyó también un momento de celebración por el cumpleaños del Papa, lo que permitió fortalecer los lazos personales con el episcopado del país andino.

Argentina y Uruguay en la agenda pendiente

Argentina y Uruguay también forman parte del recorrido previsto para fines de año. Se trata de países que no recibieron una visita papal durante los doce años de pontificado de Jorge Bergoglio.

Francisco en Bolivia El papa Francisco en Bolivia durante una de sus giras sudamericanas.

La inclusión de ambos destinos responde a una coordinación regional que toma en cuenta el calendario electoral peruano y la logística del viaje en Sudamérica.

Desde la Conferencia Episcopal Peruana, su presidente, monseñor Carlos García Camaer, señaló que existen altas probabilidades de una visita a Lima una vez concluidas las elecciones presidenciales y regionales.

En las últimas semanas surgieron versiones sobre una posible ampliación de la gira. Entre las opciones que se analizan figuran una visita a la basílica de Guadalupe, en México, y un paso por el santuario de Fátima, en Portugal.

Estas alternativas aún no cuentan con confirmación oficial, aunque reflejan el alcance global que busca imprimir León XIV a su pontificado.