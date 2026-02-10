martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de febrero de 2026 - 14:12
Gira.

Aseguran que el Papa León XIV llegaría a Argentina en 2026

El Papa León XIV avanza con una agenda de viajes que incluye Europa, África y una visita a Argentina, Uruguay y Perú hacia fin de año.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
image
Lee además
Imagen ilustrativa.
Transporte.

Dictaron conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos este miércoles en el interior
Qué puedo hacer en San Pedro de Colalao, Tucumán. video
Turismo.

San Pedro de Colalao: el pueblo de Tucumán donde con platos únicos y paisajes imponentes

Según trascendió en ámbitos eclesiásticos, el pontífice prevé una gira por España durante el primer semestre y una posterior visita al continente africano, con Angola y Guinea Ecuatorial entre los destinos confirmados por sus propias autoridades.

Para América Latina, la planificación apunta a los meses de noviembre y diciembre, con una recorrida que sumaría a Argentina, Uruguay y Perú.

España y África, los primeros destinos del año

El primer tramo de la agenda internacional de León XIV se concentrará en Europa. España aparece como el destino elegido para el inicio de la gira, con actividades previstas durante el primer semestre del año.

Luego, el Papa proyecta un viaje a África. Angola y Guinea Ecuatorial ya confirmaron que esperan la llegada del pontífice, lo que refuerza la idea de una visita durante el mes de junio.

Estas escalas forman parte de una estrategia pastoral que busca reforzar el vínculo con comunidades donde la Iglesia mantiene una fuerte presencia social y misionera.

Papa León XIV
Papa León XIV.

Papa León XIV.

América Latina en la recta final del año

La visita a América Latina se concretará en el último tramo del año. De acuerdo con la información que circula en ámbitos eclesiales, el recorrido incluirá a Argentina, Uruguay y Perú.

En el caso peruano, el viaje no se realizará antes debido al calendario electoral. En abril se desarrollarán las elecciones presidenciales y en octubre tendrán lugar los comicios regionales, factores que influyen en la organización de la agenda papal.

El propio León XIV expresó su deseo de llegar a Perú una vez finalizado ese proceso político, en un país con el que mantiene un vínculo personal profundo.

Un lazo fuerte con Perú y su Iglesia

El Papa León XIV nació como Henry Francis Prevost y llegó a Perú en 1985 como misionero agustino. Su primera experiencia pastoral se desarrolló en la Prelatura de Chulucanas, en la región de Piura.

Durante casi cuatro décadas recorrió distintas comunidades y consolidó un fuerte vínculo con la población local. Ese recorrido influyó en la decisión del Papa Francisco, quien en 2014 lo designó obispo de la Arquidiócesis de Chiclayo.

Años más tarde, Francisco lo convocó a Roma para asumir responsabilidades clave dentro del Vaticano, con la tarea de coordinar el área vinculada a los obispos.

Encuentros en el Vaticano y señales concretas

Días atrás, León XIV recibió en el Vaticano a los obispos peruanos durante la visita ad limina apostolorum, que se realiza cada cinco años. En ese marco, se entronizó una imagen de Santa Rosa de Lima en los jardines vaticanos.

Durante el encuentro, el pontífice dejó una frase que reforzó las expectativas: “Nos vemos pronto en Perú”. La expresión circuló entre los presentes y alimentó el entusiasmo de la Iglesia peruana.

La visita incluyó también un momento de celebración por el cumpleaños del Papa, lo que permitió fortalecer los lazos personales con el episcopado del país andino.

Argentina y Uruguay en la agenda pendiente

Argentina y Uruguay también forman parte del recorrido previsto para fines de año. Se trata de países que no recibieron una visita papal durante los doce años de pontificado de Jorge Bergoglio.

Francisco en Bolivia
El papa Francisco en Bolivia durante una de sus giras sudamericanas.

El papa Francisco en Bolivia durante una de sus giras sudamericanas.

La inclusión de ambos destinos responde a una coordinación regional que toma en cuenta el calendario electoral peruano y la logística del viaje en Sudamérica.

Desde la Conferencia Episcopal Peruana, su presidente, monseñor Carlos García Camaer, señaló que existen altas probabilidades de una visita a Lima una vez concluidas las elecciones presidenciales y regionales.

En las últimas semanas surgieron versiones sobre una posible ampliación de la gira. Entre las opciones que se analizan figuran una visita a la basílica de Guadalupe, en México, y un paso por el santuario de Fátima, en Portugal.

Estas alternativas aún no cuentan con confirmación oficial, aunque reflejan el alcance global que busca imprimir León XIV a su pontificado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dictaron conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos este miércoles en el interior

San Pedro de Colalao: el pueblo de Tucumán donde con platos únicos y paisajes imponentes

Cambios en los Registros del Automotor: cuáles son y cómo impactarán

Sirenazo y tensión en Santa Fe: policías rodearon la Jefatura en reclamo de aumentos

Reforma laboral: el Gobierno presentó cambios y sacó el capítulo de Ganancias

Lo que se lee ahora
Clan Sena. video
Chaco.

Condenaron a perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel