sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de noviembre de 2025 - 19:16
Justicia.

Juicio por el caso Cecilia Strzyzowski: no llegaron a un acuerdo y pasaron a cuarto intermedio

El jurado popular del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski no logró llegar a un acuerdo tras más de cuatro horas de deliberación.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Juicio por jurado.

Juicio por jurado.

Lee además
Juicio por Cecilia Strzyzowski (Foto: Poder judicial del Chaco)
Chequeado.

Juicio al clan Sena: claves sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que sacudió al poder político de Chaco
El caso que conmociona a Chaco.
Femicidio.

Juicio al Clan Sena: este viernes el jurado define si son culpables

Se esperaba que los 12 miembros del jurado dictaran el veredicto de culpabilidad o inocencia este viernes, pero la sesión fue postergada ante la falta de consenso y podría continuar durante el sábado.

Durante la audiencia, la fiscalía y la querella pidieron que los imputados —presuntamente vinculados al clan Sena— sean encontrados culpables, mientras que los defensores solicitaron su absolución. En los próximos días se desarrollará la audiencia de cesura para definir las penas.

César Sena y Cecilia Strzyzowski
C&eacute;sar Sena y Cecilia Strzyzowski (Foto: Diario Chaco)

César Sena y Cecilia Strzyzowski (Foto: Diario Chaco)

El caso Cecilia Strzyzowski

La joven fue asesinada en junio de 2023 y, a más de un año del crimen, su cuerpo todavía no fue hallado. Este dato se convirtió en uno de los ejes del debate: mientras las defensas insisten en que la ausencia del cuerpo impide un análisis completo, la querella y la fiscalía remarcaron que las pruebas ya son contundentes y apuntan a la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Últimas declaraciones por el caso Cecilia Strzyzowski

Antes de finalizar el juicio, los acusados tuvieron la oportunidad de dar sus últimas palabras ante el tribunal.

  • César Sena, principal acusado y esposo de la víctima, se limitó a decir: “No tengo nada para decir”.

  • Emerenciano Sena, padre de César, expresó: “Soy inocente, su señoría”.

  • Marcela Acuña, madre del joven, manifestó su inocencia y apuntó contra el Poder Judicial de Chaco, asegurando que la causa “se inició sobre la base de una mentira” y que hubo “detenciones ilegales y prejuicios”. Además, dijo que continuará luchando por las personas más vulnerables “aunque quede condenada”.

  • Griselda Reinoso declaró: “No me hago responsable de lo que me culpan y me declaro inocente”.

  • José Gustavo Obregón afirmó: “Yo nunca quise lastimar a nadie, solo acompañé a César como siempre”.

El abogado de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna, sostuvo que “no hay ninguna prueba que lo ubique en el crimen” y calificó la causa como “más política que judicial”.

image
Caso Cecilia Strzyzowski.

Caso Cecilia Strzyzowski.

Cómo fue el caso Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en Resistencia, Chaco. Desde entonces, nunca se la volvió a ver con vida. Según la investigación, la joven habría sido asesinada dentro de la vivienda, y luego su cuerpo fue trasladado hasta una chanchería familiar, donde fue incinerado.

Los peritajes del Equipo de Antropología Forense de Córdoba confirmaron que los restos hallados fueron expuestos a temperaturas superiores a los 800 grados durante más de tres horas, lo que impidió la recuperación completa de pruebas biológicas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juicio al clan Sena: claves sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que sacudió al poder político de Chaco

Juicio al Clan Sena: este viernes el jurado define si son culpables

Juicio por el caso Cecilia Strzyzowski: no llegaron a un acuerdo y pasaron a cuarto intermedio

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Detuvieron a un colectivo que salió de Jujuy con 4 kilos de cocaína: hay dos detenidos

Las más leídas

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel