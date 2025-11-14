Juicio por el caso Cecilia Strzyzowski: no llegaron a un acuerdo y pasaron a cuarto intermedio

Tras más de cuatro horas de deliberación, el jurado popular del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski solicitó formular preguntas a los siete acusados y convocó a las fiscalías y a los abogados de todas las partes.

Femicidio. Juicio al Clan Sena: este viernes el jurado define si son culpables

Chequeado. Juicio al clan Sena: claves sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que sacudió al poder político de Chaco

Se esperaba que los 12 miembros del jurado dictaran el veredicto de culpabilidad o inocencia este viernes, pero la sesión fue postergada ante la falta de consenso y podría continuar durante el sábado.

Durante la audiencia, la fiscalía y la querella pidieron que los imputados —presuntamente vinculados al clan Sena— sean encontrados culpables , mientras que los defensores solicitaron su absolución . En los próximos días se desarrollará la audiencia de cesura para definir las penas.

La joven fue asesinada en junio de 2023 y, a más de un año del crimen, su cuerpo todavía no fue hallado . Este dato se convirtió en uno de los ejes del debate: mientras las defensas insisten en que la ausencia del cuerpo impide un análisis completo, la querella y la fiscalía remarcaron que las pruebas ya son contundentes y apuntan a la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Últimas declaraciones por el caso Cecilia Strzyzowski

Antes de finalizar el juicio, los acusados tuvieron la oportunidad de dar sus últimas palabras ante el tribunal.

César Sena , principal acusado y esposo de la víctima, se limitó a decir: “No tengo nada para decir”.

Emerenciano Sena , padre de César, expresó: “Soy inocente, su señoría”.

Marcela Acuña , madre del joven, manifestó su inocencia y apuntó contra el Poder Judicial de Chaco, asegurando que la causa “se inició sobre la base de una mentira” y que hubo “detenciones ilegales y prejuicios”. Además, dijo que continuará luchando por las personas más vulnerables “aunque quede condenada”.

Griselda Reinoso declaró: “No me hago responsable de lo que me culpan y me declaro inocente”.

José Gustavo Obregón afirmó: “Yo nunca quise lastimar a nadie, solo acompañé a César como siempre”.

El abogado de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna, sostuvo que “no hay ninguna prueba que lo ubique en el crimen” y calificó la causa como “más política que judicial”.

image Caso Cecilia Strzyzowski.

Cómo fue el caso Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en Resistencia, Chaco. Desde entonces, nunca se la volvió a ver con vida. Según la investigación, la joven habría sido asesinada dentro de la vivienda, y luego su cuerpo fue trasladado hasta una chanchería familiar, donde fue incinerado.

Los peritajes del Equipo de Antropología Forense de Córdoba confirmaron que los restos hallados fueron expuestos a temperaturas superiores a los 800 grados durante más de tres horas, lo que impidió la recuperación completa de pruebas biológicas.