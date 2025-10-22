miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 08:41
Clima.

Hay alerta amarilla por tormentas para el norte del país: qué va a pasar en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla por tormentas para el norte del país. ¿Cómo va a seguir el clima en Jujuy?

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Hay alerta amarilla por tormentas para el norte del país: qué va a pasar en Jujuy

Hay alerta amarilla por tormentas para el norte del país: qué va a pasar en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para el norte del país, que abarca gran parte de la provincia de Salta durante este miércoles 22 y jueves 23 de octubre.

Según el organismo, se esperan fenómenos de variada intensidad, con posibles ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Estas condiciones podrían generar inconvenientes puntuales, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante el avance del mal tiempo.

El nivel amarillo implica que las tormentas podrían ser localmente fuertes, aunque no se prevén fenómenos meteorológicos extremos. Se sugiere no permanecer al aire libre durante descargas eléctricas, asegurar objetos sueltos y evitar circular por calles anegadas.

alerta amarilla .jpg

Qué va a pasar en Jujuy

Para la provincia de Jujuy, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas meteorológicas al momento, aunque se anticipa la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas hacia el fin de semana.

Durante este miércoles 22 de octubre, el tiempo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 27°C. Por la noche podrían registrarse chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación de hasta el 40%.

clima en jujuy.jpg

Pronóstico extendido para Jujuy

Jueves 23: mínima de 16°C y máxima de 28°C. El cielo estará algo a mayormente nublado durante la jornada, sin probabilidad de lluvias.

Viernes 24: mínima de 20°C y máxima de 31°C. Se espera una mañana algo nublada, pero por la tarde y noche podrían presentarse tormentas aisladas, con probabilidad de precipitación entre 40 y 70%.

Sábado 25: mínima de 16°C y máxima de 32°C, con tiempo caluroso y cielo parcialmente nublado.

Domingo 26: mínima de 17°C y máxima de 30°C, con cielo mayormente despejado.

Recomendaciones del SMN

Ante la presencia de tormentas, el organismo nacional aconseja:

  • No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.

  • Evitar actividades al aire libre.

  • Desconectar aparatos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

  • Circular con precaución, especialmente en zonas urbanas propensas a anegamientos.

