Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con buen tiempo en San Salvador de Jujuy y alrededores, con cielo despejado y sin probabilidad de precipitaciones. Este miércoles 8 de octubre, la jornada comenzó fresca con una mínima de 8°C, pero el termómetro alcanzará los 23°C hacia la tarde, bajo condiciones de cielo ligeramente nublado y viento leve del noroeste. Así va a seguir el clima en Jujuy.

tiempo clima en jujuy.jpg El inicio de la primavera será sin lluvias y con calor Ascenso marcado hacia el jueves y viernes A partir del jueves, se espera un notorio incremento de la temperatura, con mínimas de 15°C y máximas de 29°C, mientras que el viernes los valores podrían llegar a 32°C, en un contexto de cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

Este aumento marcará el comienzo de una seguidilla de días propios de la primavera jujeña, con tardes cálidas y noches templadas.

Fin de semana caluroso en la provincia El sábado será la jornada más calurosa según el pronóstico extendido: las temperaturas oscilarán entre 15°C y 35°C, con cielo mayormente soleado. El domingo continuará con condiciones similares, alcanzando los 32°C de máxima, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante la exposición solar prolongada.

Lunes y martes, continuidad del calor El inicio de la próxima semana mantendrá el mismo patrón térmico. El lunes se anticipa con una mínima de 14°C y máxima de 33°C, mientras que el martes repetirá valores similares, con una máxima de 32°C y sin lluvias a la vista. Los vientos soplarán suaves del noroeste, con velocidades entre 13 y 22 km/h, y la visibilidad se mantendrá en torno a los 15 km, según el informe oficial del SMN. Sin lluvias en el horizonte El organismo nacional no prevé probabilidades de precipitación durante los próximos siete días, lo que indica una semana estable, seca y con predominio del sol en la capital jujeña y zonas cercanas.

