Cómo va a estar el primer fin de semana de octubre: te adelantamos el clima en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para los próximos días en Jujuy. Se anticipan jornadas con temperaturas elevadas durante el fin de semana, acompañadas de cielos despejados a parcialmente nublados, para luego registrar un marcado descenso térmico a inicios de la próxima semana.
Viernes 3 de octubre: jornada agradable con máxima de 29°C
El día de hoy se presenta con cielo mayormente despejado por la mañana, algo nublado en horas de la tarde y nuevamente despejado hacia la noche.
Sábado 4: fuerte ascenso térmico, máxima de 35°C
El fin de semana comenzará con un marcado aumento en las temperaturas. El sábado se espera cielo mayormente despejado y un calor intenso, con mínima de 14°C y máxima que trepará hasta los 35°C. Será la jornada más calurosa del período.
Domingo 5: otra jornada calurosa
El domingo continuará con valores elevados. La mínima se ubicará en 16°C y la máxima alcanzará los 33°C, manteniendo un escenario similar al del sábado.
Lunes 6: cambio rotundo con máxima de 21°C
El inicio de la semana traerá un alivio al calor. Las temperaturas descenderán de forma notable, registrando una mínima de 13°C y una máxima de apenas 21°C. El cielo permanecerá con nubosidad variable.
Martes y miércoles: jornadas frescas a templadas
El martes 7 se espera una mínima de 7°C y una máxima de 26°C, con condiciones de buen tiempo. En tanto, el miércoles 8 la mínima será de 9°C y la máxima de 25°C, manteniéndose un clima agradable y estable.
Jueves 9: repunte térmico
El cierre del pronóstico extendido muestra una nueva suba en la temperatura. La mínima se prevé en 11°C y la máxima alcanzará los 29°C, con cielo mayormente despejado.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.