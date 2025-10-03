Cómo va a estar el primer fin de semana de octubre: te adelantamos el clima en Jujuy

Como va a estar el primer fin de semana de octubre: te adelantamos el clima en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para los próximos días en Jujuy . Se anticipan jornadas con temperaturas elevadas durante el fin de semana, acompañadas de cielos despejados a parcialmente nublados, para luego registrar un marcado descenso térmico a inicios de la próxima semana.

El día de hoy se presenta con cielo mayormente despejado por la mañana, algo nublado en horas de la tarde y nuevamente despejado hacia la noche.

Viento: entre 2 y 22 km/h, con direcciones predominantes del sudoeste por la mañana y del noreste hacia la tarde y la noche.

Sábado 4: fuerte ascenso térmico, máxima de 35°C

El fin de semana comenzará con un marcado aumento en las temperaturas. El sábado se espera cielo mayormente despejado y un calor intenso, con mínima de 14°C y máxima que trepará hasta los 35°C. Será la jornada más calurosa del período.

Domingo 5: otra jornada calurosa

El domingo continuará con valores elevados. La mínima se ubicará en 16°C y la máxima alcanzará los 33°C, manteniendo un escenario similar al del sábado.

Lunes 6: cambio rotundo con máxima de 21°C

El inicio de la semana traerá un alivio al calor. Las temperaturas descenderán de forma notable, registrando una mínima de 13°C y una máxima de apenas 21°C. El cielo permanecerá con nubosidad variable.

Martes y miércoles: jornadas frescas a templadas

El martes 7 se espera una mínima de 7°C y una máxima de 26°C, con condiciones de buen tiempo. En tanto, el miércoles 8 la mínima será de 9°C y la máxima de 25°C, manteniéndose un clima agradable y estable.

Jueves 9: repunte térmico

El cierre del pronóstico extendido muestra una nueva suba en la temperatura. La mínima se prevé en 11°C y la máxima alcanzará los 29°C, con cielo mayormente despejado.