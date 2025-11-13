Se confirmó el calendario escolar del año 2026: ¿Cuándo comenzarán las clases?

El Gobierno confirmó el calendario escolar 2026.

El Ministerio de Capital Humano informó la carga horaria total que todas las escuelas del país deberán cumplir durante el ciclo lectivo 2026. La cartera a cargo de Sandra Pettovello subrayó la importancia de respetar la planificación del calendario escolar para el próximo año.

La decisión se adoptó mediante la resolución N° 147 del Consejo Federal de Educación, con la participación de representantes de las 24 jurisdicciones del país. La reunión fue presidida por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

El Ministerio de Capital Humano confirmó cuál es la carga horaria total que deben cumplir todas las escuelas del país en el ciclo lectivo 2026. El Gobierno nacional estableció que en el nivel primario se deberán cumplir 190 días de clases y 760 horas reloj, mientras que en el nivel secundario la carga será de 900 horas.

Hasta el momento, la Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción que ya confirmó la fecha de inicio de clases.

Nivel inicial y primario: martes 24 de febrero.

Nivel secundario: jueves 5 de marzo. Clases en Jujuy Clases en Jujuy (imagen ilustrativa). Calendario escolar: ¿Cuándo terminan las clases, según la provincia? 12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

Catamarca, Jujuy y Santa Fe. 18 de diciembre: Santa Cruz.

Santa Cruz. 19 de diciembre: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. 22 de diciembre: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta. 26 de diciembre: La Pampa.

