jueves 09 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de abril de 2026 - 19:11
Jujuy.

El domingo reinauguran la tradicional Glorieta de la Plaza Belgrano

Este domingo 12 de abril desde las 19.30 horas habrá un espectáculo artístico y el inicio oficial de la Semana de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Reinauguran la&nbsp;

Reinauguran la 

La tradicional Glorieta de plaza Belgrano será reinaugurada este domingo 12 de abril desde las 19.30 horas con un espectáculo artístico y el inicio oficial de la Semana de la Ciudad, en el marco del 433° aniversario de San Salvador de Jujuy.

Lee además
FNE 2026: simplifican los trámites para las elecciones de representantes
Jujuy.

FNE 2026: simplifican los trámites para las elecciones de representantes
Aeropuerto cerrado por amenaza de bomba.
Perico.

Habilitaron el aeropuerto de Jujuy tras la amenaza de bomba en un vuelo: hay vuelos demorados

Desde el municipio destacaron que la renovada glorieta volverá a cobrar vida con un espectáculo artístico especialmente preparado para la ocasión, en una jornada pensada como un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

Nuevos baños y espacio para espectáculos

Según se informó oficialmente, la intervención incluyó una repotenciación integral del sector. Entre las principales incorporaciones se encuentra un espacio subterráneo con baños públicos inclusivos, adaptados para personas con discapacidad, además de sanitarios para damas y caballeros.

También se anunció que el lugar contará con atención personalizada y limpieza permanente, en un sector de alta circulación que integra la plaza Belgrano, el Cabildo y el paseo Sarmiento. En la parte superior, en tanto, se realizaron modificaciones para permitir la realización de espectáculos y expresiones artísticas.

Reinuaugación de la Glorieta

El acto abrirá la Semana de la Ciudad

El intendente Raúl “Chuli” Jorge señaló que la reinauguración será el punto de partida de una semana con distintas actividades y convocó a las familias jujeñas a participar. Además, remarcó el valor histórico del espacio al vincularlo con la ex plaza de Armas y con episodios centrales de la lucha por la independencia.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Luciano Córdoba, también invitó a la comunidad a sumarse al acto de este domingo y disfrutar del espectáculo preparado para la reapertura de uno de los espacios más tradicionales del casco céntrico capitalino

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: simplifican los trámites para las elecciones de representantes

Habilitaron el aeropuerto de Jujuy tras la amenaza de bomba en un vuelo: hay vuelos demorados

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: "Dijo que iban a explotar todos", el relato de una pasajera

Se realizó la 1ra Sesión Especial y la 3ra Ordinaria en la Legislatura

Cortes y restricciones en avenida 19 de Abril por la exposición "La Flor más Bella"

Lo que se lee ahora
Casa de Gobierno 
Jujuy.

Pagarán un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Pagarán un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino
Suerte.

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar video
Sociedad.

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar

Imagen ilustrativa
Salud.

Prohíben en Jujuy una leche chocolatada por posible contaminación con ratas

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por amenaza de bomba video
Perico.

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por "amenaza de bomba"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel