El domingo reinauguran la tradicional Glorieta de la Plaza Belgrano

La tradicional Glorieta de plaza Belgrano será reinaugurada este domingo 12 de abril desde las 19.30 horas con un espectáculo artístico y el inicio oficial de la Semana de la Ciudad, en el marco del 433° aniversario de San Salvador de Jujuy.
Desde el municipio destacaron que la renovada glorieta volverá a cobrar vida con un espectáculo artístico especialmente preparado para la ocasión, en una jornada pensada como un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.
Nuevos baños y espacio para espectáculos
Según se informó oficialmente, la intervención incluyó una repotenciación integral del sector. Entre las principales incorporaciones se encuentra un espacio subterráneo con baños públicos inclusivos, adaptados para personas con discapacidad, además de sanitarios para damas y caballeros.
También se anunció que el lugar contará con atención personalizada y limpieza permanente, en un sector de alta circulación que integra la plaza Belgrano, el Cabildo y el paseo Sarmiento. En la parte superior, en tanto, se realizaron modificaciones para permitir la realización de espectáculos y expresiones artísticas.
El acto abrirá la Semana de la Ciudad
El intendente Raúl “Chuli” Jorge señaló que la reinauguración será el punto de partida de una semana con distintas actividades y convocó a las familias jujeñas a participar. Además, remarcó el valor histórico del espacio al vincularlo con la ex plaza de Armas y con episodios centrales de la lucha por la independencia.
Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Luciano Córdoba, también invitó a la comunidad a sumarse al acto de este domingo y disfrutar del espectáculo preparado para la reapertura de uno de los espacios más tradicionales del casco céntrico capitalino