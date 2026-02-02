Fiebre amarilla: entre 2024 y 2026 se registraron 376 casos en seis países de América Latina

El médico infectólogo Dr. Gustavo Echenique (MP 2929) brindó precisiones sobre la situación actual de la fiebre amarilla en la región y remarcó la importancia de la prevención, especialmente a través de la vacunación, ante el aumento de casos en distintos países de América Latina.

De acuerdo a datos recientes, entre los años 2024 y 2026 se registraron 373 casos confirmados de fiebre amarilla en seis países de la región: Brasil , Colombia , Bolivia , Perú , Guyana Francesa y Ecuador .

En ese período, la enfermedad dejó 158 personas fallecidas , lo que evidencia una mortalidad elevada , que puede oscilar entre el 40% y el 50% en los casos más graves.

En lo que va del año 2026 , solo Colombia notificó oficialmente casos: 11 personas infectadas y 4 fallecimientos , un dato que vuelve a poner en alerta a los sistemas sanitarios de la región.

Una enfermedad con alta gravedad

Según explicó el Dr. Echenique, entre un 15% y un 20% de los infectados pueden evolucionar hacia formas graves de la enfermedad. Esto convierte a la fiebre amarilla en una patología de alto riesgo, especialmente en zonas donde el virus circula de manera activa.

El especialista remarcó que se trata de una enfermedad presente en buena parte del continente americano, especialmente en países que suelen ser destinos turísticos frecuentes.

Países con mayor riesgo y viajes

Brasil, Colombia y Perú se encuentran entre los países con mayor circulación del virus. En el caso de Brasil, la vacuna contra la fiebre amarilla es prácticamente obligatoria en la zona norte, incluyendo regiones como Pernambuco y Natal, mientras que en el sur —como Santa Catarina— no es obligatoria, pero sí altamente recomendada.

"El que viaja a Brasil, Colombia o Perú debe colocarse la vacuna", subrayó el infectólogo, sobre todo si el destino incluye áreas selváticas o tropicales.

Vacuna contra fiebre amarilla: lo que hay que saber

Uno de los puntos centrales es que la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica una sola vez en la vida. Estudios recientes demostraron que los anticuerpos duran de por vida, por lo que ya no es necesario aplicar refuerzos cada 10 años, como se recomendaba anteriormente.

Además, el especialista aclaró que no existe protección cruzada entre la vacuna contra el dengue y la de fiebre amarilla. Aunque ambas enfermedades son transmitidas por el mismo mosquito, se trata de virus distintos, con evoluciones clínicas diferentes, por lo que ambas vacunas son necesarias si están indicadas.

Distribución de fiebre amarilla por país y nivel subnacional 2025-2026

Región de las Américas

Casos totales: 312

Casos Fatales: 128

Bolivia

Casos totales: 6

Casos Fatales: 1

Brasil

Casos totales: 119

Casos Fatales: 47

Colombia

Casos totales: 129

Casos Fatales: 53

Ecuador

Casos totales: 11

Casos Fatales: 8

Guayana

Casos totales: 41

Casos Fatales: 1

Perú

Casos totales: 46

Casos Fatales: 18

Reacciones y seguridad de la vacuna

La vacuna contra la fiebre amarilla es de virus vivo atenuado, lo que significa que el virus se encuentra debilitado, pero activo, para generar defensas. Aproximadamente un 20% de las personas vacunadas puede presentar síntomas leves como fiebre, malestar general o dolores musculares, algo que depende de la reacción individual de cada organismo.

Por este motivo, se recomienda vacunarse al menos un mes antes de viajar, para asegurar una adecuada respuesta inmunológica.

vacunacion fiebre amarilla La dosis se aplica a personas de todas las edades a partir de los 18 meses y hasta los 59 años, 11 meses y 29 días, sin necesidad de dosis de refuerzo, preferentemente 10 días antes de la fecha de viaje

Importancia de la consulta previa

El Dr. Echenique destacó la relevancia de realizar una consulta médica antes de viajar, ya que no es lo mismo vacacionar en zonas urbanas del sur de Brasil que en regiones selváticas o en recorridos por el Amazonas, donde pueden existir otros riesgos sanitarios como paludismo u otras enfermedades tropicales.

Qué es la fiebre amarilla y cuál es su origen

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente del género Aedes y Haemagogus. Se originó en África y llegó a América durante la época colonial, donde encontró condiciones favorables para su propagación.

Sus síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. En los casos graves, puede provocar fallas hepáticas, hemorragias y la muerte, de allí su nombre, vinculado a la ictericia que genera el compromiso del hígado.

La prevención, a través de la vacunación y el control del mosquito, sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar nuevos brotes.