lunes 02 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de febrero de 2026 - 12:00
Salud.

Fiebre amarilla: entre 2024 y 2026 se registraron 376 casos en seis países de América Latina

El Dr. Gustavo Echenique comentó "en lo que va de 2026 se registraron 11 casos de Fiebre Amarilla en Colombia con cuatro personas fallecidas".

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
vacunacion fiebre amarilla
Datos de Fiebre Amarilla según: PAHO - Pan American HealthOrganization - Americas RegionRegión de las Américas

Datos de Fiebre Amarilla según: PAHO - Pan American Health Organization - Americas Region Región de las Américas

Datos de Fiebre Amarilla según: PAHO - Pan American HealthOrganization - Americas RegionRegión de las Américas

Datos de Fiebre Amarilla según: PAHO - Pan American Health Organization - Americas Region Región de las Américas

Datos de Fiebre Amarilla según: PAHO - Pan American HealthOrganization - Americas RegionRegión de las Américas

Datos de Fiebre Amarilla según: PAHO - Pan American Health Organization - Americas Region Región de las Américas

El médico infectólogo Dr. Gustavo Echenique (MP 2929) brindó precisiones sobre la situación actual de la fiebre amarilla en la región y remarcó la importancia de la prevención, especialmente a través de la vacunación, ante el aumento de casos en distintos países de América Latina.

Lee además
Fiebre amarilla.
Salud.

Fiebre amarilla: 15% de los infectados agravan su estado

En ese período, la enfermedad dejó 158 personas fallecidas, lo que evidencia una mortalidad elevada, que puede oscilar entre el 40% y el 50% en los casos más graves.

En lo que va del año 2026, solo Colombia notificó oficialmente casos: 11 personas infectadas y 4 fallecimientos, un dato que vuelve a poner en alerta a los sistemas sanitarios de la región.

Fiebre amarilla (2)

Una enfermedad con alta gravedad

Según explicó el Dr. Echenique, entre un 15% y un 20% de los infectados pueden evolucionar hacia formas graves de la enfermedad. Esto convierte a la fiebre amarilla en una patología de alto riesgo, especialmente en zonas donde el virus circula de manera activa.

El especialista remarcó que se trata de una enfermedad presente en buena parte del continente americano, especialmente en países que suelen ser destinos turísticos frecuentes.

Países con mayor riesgo y viajes

Brasil, Colombia y Perú se encuentran entre los países con mayor circulación del virus. En el caso de Brasil, la vacuna contra la fiebre amarilla es prácticamente obligatoria en la zona norte, incluyendo regiones como Pernambuco y Natal, mientras que en el sur —como Santa Catarina— no es obligatoria, pero sí altamente recomendada.

“El que viaja a Brasil, Colombia o Perú debe colocarse la vacuna”, subrayó el infectólogo, sobre todo si el destino incluye áreas selváticas o tropicales. “El que viaja a Brasil, Colombia o Perú debe colocarse la vacuna”, subrayó el infectólogo, sobre todo si el destino incluye áreas selváticas o tropicales.

Fiebre amarilla (3)

Vacuna contra fiebre amarilla: lo que hay que saber

Uno de los puntos centrales es que la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica una sola vez en la vida. Estudios recientes demostraron que los anticuerpos duran de por vida, por lo que ya no es necesario aplicar refuerzos cada 10 años, como se recomendaba anteriormente.

Además, el especialista aclaró que no existe protección cruzada entre la vacuna contra el dengue y la de fiebre amarilla. Aunque ambas enfermedades son transmitidas por el mismo mosquito, se trata de virus distintos, con evoluciones clínicas diferentes, por lo que ambas vacunas son necesarias si están indicadas.

Fiebre amarilla (1)

Distribución de fiebre amarilla por país y nivel subnacional 2025-2026

Alerta por fiebre amarilla en América Latina: cuál es la situación actual y por qué es clave la vacunación

Región de las Américas

  • Casos totales: 312
  • Casos Fatales: 128

Bolivia

  • Casos totales: 6
  • Casos Fatales: 1

Brasil

  • Casos totales: 119
  • Casos Fatales: 47

Colombia

  • Casos totales: 129
  • Casos Fatales: 53

Ecuador

  • Casos totales: 11
  • Casos Fatales: 8

Guayana

  • Casos totales: 41
  • Casos Fatales: 1

Perú

  • Casos totales: 46
  • Casos Fatales: 18
Embed - GUSTAVO ECHENIQUE TJ

Reacciones y seguridad de la vacuna

La vacuna contra la fiebre amarilla es de virus vivo atenuado, lo que significa que el virus se encuentra debilitado, pero activo, para generar defensas. Aproximadamente un 20% de las personas vacunadas puede presentar síntomas leves como fiebre, malestar general o dolores musculares, algo que depende de la reacción individual de cada organismo.

Por este motivo, se recomienda vacunarse al menos un mes antes de viajar, para asegurar una adecuada respuesta inmunológica.

vacunacion fiebre amarilla
La dosis se aplica a personas de todas las edades a partir de los 18 meses y hasta los 59 años, 11 meses y 29 días, sin necesidad de dosis de refuerzo, preferentemente 10 días antes de la fecha de viaje

La dosis se aplica a personas de todas las edades a partir de los 18 meses y hasta los 59 años, 11 meses y 29 días, sin necesidad de dosis de refuerzo, preferentemente 10 días antes de la fecha de viaje

Importancia de la consulta previa

El Dr. Echenique destacó la relevancia de realizar una consulta médica antes de viajar, ya que no es lo mismo vacacionar en zonas urbanas del sur de Brasil que en regiones selváticas o en recorridos por el Amazonas, donde pueden existir otros riesgos sanitarios como paludismo u otras enfermedades tropicales.

Qué es la fiebre amarilla y cuál es su origen

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente del género Aedes y Haemagogus. Se originó en África y llegó a América durante la época colonial, donde encontró condiciones favorables para su propagación.

Sus síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. En los casos graves, puede provocar fallas hepáticas, hemorragias y la muerte, de allí su nombre, vinculado a la ictericia que genera el compromiso del hígado.

La prevención, a través de la vacunación y el control del mosquito, sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar nuevos brotes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fiebre amarilla: 15% de los infectados agravan su estado

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Empezó el cronograma de pagos en Jujuy: quiénes cobran hoy

Casa Matías Jurado. video
Justicia.

El estremecedor relato de la amiga de una de las víctimas de Matías Jurado

Triatlón en Jujuy. video
Triatlón.

"Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país", dijo Carlos Sadir

Con el ChatGPT en inglés, podrás aprender o practicar el idioma siempre que utilices prompt para aprender inglés ChatGPT.
Educación.

Estudiar en vacaciones: preparar materias en Jujuy cuesta hasta $150 mil

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel