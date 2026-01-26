lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 10:03
Salud.

Fiebre amarilla: 15% de los infectados agravan su estado

Esta fecha recuerda la epidemia de 1871 en Buenos Aires y pone el foco en la prevención de una enfermedad viral grave, transmitida por mosquitos y aún vigente como amenaza sanitaria.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Fiebre amarilla.

Fiebre amarilla.

La fiebre amarilla continúa siendo un riesgo en distintas regiones del mundo. Actualmente, 27 países de África y 13 de América Latina están clasificados como zonas de alto riesgo de brotes. En Argentina, el Ministerio de Salud recomienda la vacunación a quienes viajan a áreas de riesgo, especialmente al norte y noroeste del país, como Misiones, Formosa, Salta y Jujuy.

La Dra. Viviana Cantarutti, médica clínica de OSPEDYC, explica que: “Se trata de una enfermedad viral que se transmite exclusivamente por la picadura de mosquitos de los géneros Aedes, Haemagogus y Sabethes. No se contagia por contacto entre personas ni a través de objetos. Si bien puede afectar a cualquier persona, los niños, las niñas y las personas mayores tienen mayor riesgo de desarrollar formas graves”

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, vómitos y debilidad general. En la mayoría de los casos, este cuadro cede en pocos días. Sin embargo, alrededor del 15 % de las personas infectadas evoluciona hacia una fase grave, con fiebre alta recurrente, ictericia, hemorragias y falla de órganos. En estos casos, la enfermedad puede ser mortal.

“No existe un tratamiento antiviral específico para la fiebre amarilla”, explica la especialista de OSPEDYC. “La atención médica se basa en tratamiento de apoyo, que incluye reposo, hidratación y control de las complicaciones. La aparición de ictericia indica gravedad y suele requerir internación”

La buena noticia es que la fiebre amarilla se puede prevenir. La Dra. Cantarutti comenta que “Existe una vacuna segura y eficaz, que se aplica en una sola dosis y brinda protección de por vida. La vacuna es gratuita, se aplica una única vez y está disponible en centros habilitados. Los efectos adversos son poco frecuentes, aunque en algunos grupos —como lactantes menores de 9 meses, personas con inmunodeficiencias graves o mayores de 60 años— la indicación debe evaluarse en forma individual”

“En un contexto de circulación regional del virus y aumento de los viajes, la vacunación oportuna sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar casos graves y brotes. Informarse y prevenir sigue siendo fundamental para cuidar la salud individual y colectiva”, finalizó.

