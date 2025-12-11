jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 11:28
Importante.

Alertan a jujeños que viajen a zonas de riesgo sobre la vacuna contra la fiebre amarilla

Brindaron recomendaciones a todos aquellos jujeños que viajen a zonas endémicas en las vacaciones 2026 sobre la importancia de la vacuna contra la fiebre amarilla.

Por  Gabriela Bernasconi
vacunacion fiebre amarilla

Alertaron a la población que la vacunación gratuita frente a la fiebre amarilla se realiza de manera habitual en la provincia de Jujuy y por demanda espontánea. Asimismo, ponderaron que considerando que se acercan las vacaciones de verano 2026, es muy importante darle suma atención a la colocación de esta dosis, recordando que brinda protección de por vida.

Qué zonas son endémicas y es necesario vacunarse contra la fiebre amarilla

La vacuna contra la fiebre amarilla es requisito indispensable para el cuidado de quienes realizan viajes a zonas endémicas lo que incluye 33 países de África y zonas rurales y selváticas de Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam y Guyana francesa. Una vez realizada la aplicación se debe guardar el carnet que se entrega, de color amarillo, para futuros viajes.

vacuna fiebre amarilla

Cómo se coloca la dosis contra la fiebre amarilla

La dosis se aplica a personas de todas las edades a partir de los 18 meses y hasta los 59 años, 11 meses y 29 días, sin necesidad de dosis de refuerzo, preferentemente 10 días antes de la fecha de viaje. En el caso de personas mayores de 60 años de edad se desaconseja la aplicación de la dosis por posibilidad frecuente de efectos adversos graves, pudiendo solicitar en ocasión de viaje el certificado de exención de la vacuna en efectores de salud.

Los días y horarios para la vacunación se fijan para minimizar el desecho de este recurso, ya que la vacuna tiene presentación multidosis y una vez abierto el frasco, tiene una duración de 6 horas.

fiebre amarilla

Uno por uno, los lugares donde se aplica la vacuna contra fiebre amarilla

  • Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá: lunes de 8 a 13:30 horas
  • Centro de Especialidades Norte (CEN): martes de 9 a 15 horas
  • CEPAM: miércoles de 10 a 16 horas
  • CES – Hospital Snopek – Alto Comedero: jueves de 10 a 16 horas
  • Hospital Pablo Soria: viernes de 10 a 16 horas
  • Hospital Nuestra Señora del Carmen – El Carmen: miércoles de 10 a 16 horas
  • Hospital Dr. Arturo Zabala – Perico: miércoles de 10 a 16 horas
  • Hospital San Isidro Labrador – Monterrico: miércoles 7:30 a 17 horas
  • Hospital Dr. Guillermo Paterson – San Pedro
  • Hospital Nuestra Señor de la Nueva Esperanza – La Esperanza: miércoles de 8 a 14 horas
  • Hospital La Mendieta: miércoles de 8 a 13 horas
  • Hospital Nuestra Señora del Pilar – El Talar: viernes de 8 a 16 horas
  • Hospital Nuestra Señora del Valle – Palma Sola: viernes de 7 a 17 horas
  • Hospital Dr. Oscar Orías – Libertador General San Martín
  • Hospital Presbítero Escolástico Zegada – Fraile Pintado: martes de 8.30 a 18 horas
  • Hospital Calilegua: miércoles de 8 a 16 horas
  • Hospital San Miguel – Yuto: viernes de 8 a 13 horas
  • Hospital Salvador Mazza – Tilcara: jueves de 8 a 17:30 horas
  • Hospital General Manuel Belgrano – Humahuaca: jueves de 8 a 17 horas
  • Hospital Dr. Jorge Uro – La Quiaca: martes y jueves de 8 a 12 horas

