Menos show y más intimidad: cómo cambiaron las propuestas de casamiento

Casamiento íntimo en Purmamarca - Ph Nico Arnold

Las redes sociales y los portales especializados marcan un cambio de época: las parejas hoy priorizan la intimidad, por sobre las propuestas de casamiento espectaculares pensadas para volverse virales, en eso coincide Nico Arnold, fotógrafo especialista en bodas consultado por El cuatro.

“Lo ideal en una propuesta de casamiento es hacer saber qué es lo que a la otra persona la va a hacer sentir cómoda. Por ejemplo: Yo le pido la mano aquí y está lleno de gente, y la otra persona no se siente cómoda con eso, entonces por eso lo importante es el acuerdo previo”. Explica el fotógrafo desde su vasta experiencia retratando momentos únicos e inolvidables, además en paisajes memorables.

El acuerdo previo que menciona Arnold, es otro rasgo destacado, hoy existe una mayor participación de ambas partes en la planificación. Elegir juntos el anillo, hablar previamente del compromiso o romper con tradiciones rígidas es cada vez más común, especialmente entre generaciones jóvenes.

“En mi experiencia, viene bastante cocinada la cosa, es más ya saben lo que va a pasar, no saben cuándo y dónde en todo caso”.

"En mi experiencia, viene bastante cocinada la cosa, es más ya saben lo que va a pasar, no saben cuándo y dónde en todo caso".

El rol de las redes y el cambio generacional, según el fotógrafo El fotógrafo señaló que, si bien las redes sociales siguen influyendo, ya no son el centro de la decisión. Muchas parejas toman ideas de lo que ven online, pero las adaptan a su propia forma de ser. "Las redes inspiran, pero no mandan", explicó, y remarcó que hoy pesa más la autenticidad que la puesta en escena. En ese marco, las generaciones más jóvenes priorizan experiencias personales, conversaciones previas y acuerdos mutuos, dejando de lado la presión de que el momento "tenga que verse espectacular" para los demás.

