martes 06 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de enero de 2026 - 16:29
Tendencias.

Menos show y más intimidad: cómo cambiaron las propuestas de casamiento

Un fotógrafo especializado en bodas es quien nos cuenta qué priorizan las parejas en una propuesta de casamiento.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Casamiento íntimo en Purmamarca - Ph Nico Arnold

Casamiento íntimo en Purmamarca - Ph Nico Arnold

Las redes sociales y los portales especializados marcan un cambio de época: las parejas hoy priorizan la intimidad, por sobre las propuestas de casamiento espectaculares pensadas para volverse virales, en eso coincide Nico Arnold, fotógrafo especialista en bodas consultado por El cuatro.

Lee además
Intentó reconocer a los personajes de “Stranger Things” y sus errores se viralizaron en TikTok.  
Redes sociales.

Desafío familiar en TikTok: rebautizó a los personajes de Stranger Things y se volvió viral
La botella congelada es un complemento, no una solución única.
Hogar.

Truco para mantener fresco a tu perro: por qué poner una botella congelada cerca de su cama

“Lo ideal en una propuesta de casamiento es hacer saber qué es lo que a la otra persona la va a hacer sentir cómoda. Por ejemplo: Yo le pido la mano aquí y está lleno de gente, y la otra persona no se siente cómoda con eso, entonces por eso lo importante es el acuerdo previo”. Explica el fotógrafo desde su vasta experiencia retratando momentos únicos e inolvidables, además en paisajes memorables.

El acuerdo previo que menciona Arnold, es otro rasgo destacado, hoy existe una mayor participación de ambas partes en la planificación. Elegir juntos el anillo, hablar previamente del compromiso o romper con tradiciones rígidas es cada vez más común, especialmente entre generaciones jóvenes.

“En mi experiencia, viene bastante cocinada la cosa, es más ya saben lo que va a pasar, no saben cuándo y dónde en todo caso”.

Embed - NICO ARNOLD

El rol de las redes y el cambio generacional, según el fotógrafo

El fotógrafo señaló que, si bien las redes sociales siguen influyendo, ya no son el centro de la decisión. Muchas parejas toman ideas de lo que ven online, pero las adaptan a su propia forma de ser. “Las redes inspiran, pero no mandan”, explicó, y remarcó que hoy pesa más la autenticidad que la puesta en escena. En ese marco, las generaciones más jóvenes priorizan experiencias personales, conversaciones previas y acuerdos mutuos, dejando de lado la presión de que el momento “tenga que verse espectacular” para los demás.

Alianzas
Menos show y m&aacute;s intimidad: c&oacute;mo cambiaron las propuestas de casamiento

Menos show y más intimidad: cómo cambiaron las propuestas de casamiento

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Desafío familiar en TikTok: rebautizó a los personajes de Stranger Things y se volvió viral

Truco para mantener fresco a tu perro: por qué poner una botella congelada cerca de su cama

Reintegro por compras en el exterior: cómo recuperar lo cobrado de más con el dólar tarjeta

ANSES en enero 2026: cuánto se cobra por planes, asignaciones y pensiones

ANSES: todas las fechas de cobro de enero 2026 para jubilaciones y asignaciones

Lo que se lee ahora
Intentó reconocer a los personajes de “Stranger Things” y sus errores se viralizaron en TikTok.  
Redes sociales.

Desafío familiar en TikTok: rebautizó a los personajes de Stranger Things y se volvió viral

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rutas intransitables (Foto de archivo).
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay cuatro cortes totales

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Tiempo.

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Gabriel fue atropellado y el conductor se dio a la fuga.
Irresponsabilidad.

Alto Comedero: atropellaron a un joven que volvía del pesebre y el conductor se dio a la fuga

Violó la prisión domiciliaria y logró viajar desde Salta hasta Jujuy con dólares falsos ocultos en la ropa
Ruta 34.

Violó la prisión domiciliaria y logró viajar desde Salta hasta Jujuy con dólares falsos ocultos en la ropa

Hallazgo del cuerpo en el canal de Perico video
Policiales.

Reconocieron el cuerpo hallado en el canal de Perico: era buscado desde el 1 de enero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel