Ingresaron a robar a la casa de Wanda Nara mientras estaba en la final del Mundial 2026

Wanda Nara reveló este domingo que su casa de campo ubicada en Milán fue blanco de un robo cometido por tres delincuentes , mientras ella se encontraba en el MetLife Stadium , en Nueva Jersey , presenciando la final del Mundial 2026 entre Argentina y España .

La empresaria y conductora había llegado desde Italia un día antes con el objetivo de asistir al encuentro decisivo de la Copa del Mundo . Una vez concluido el partido que terminó con la consagración del seleccionado español , utilizó sus Historias de Instagram para comunicar públicamente lo sucedido.

“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán” , expresó Wanda Nara en sus redes sociales. Además, explicó que sus hijos, quienes permanecían bajo el cuidado de su madre, Nora Colosimo , “están bien a pesar del gran susto” .

La intervención de Nora Colosimo resultó clave, ya que fue quien le avisó a Wanda que desconocidos habían ingresado a la vivienda. Gracias a ese llamado, la empresaria pudo abandonar anticipadamente el compromiso laboral que tenía durante el evento. Tras la denuncia, efectivos policiales acudieron al domicilio y, al momento de difundirse la información, continuaban en la propiedad brindando protección a los menores.

Al detallar las consecuencias del hecho, Wanda Nara informó que los asaltantes sustrajeron documentación perteneciente a la familia. Frente a esa situación, ella y Maxi López —exfutbolista, padre de sus hijos mayores y actualmente en Estados Unidos como integrante de la cobertura de Telefe— comenzaron a organizar su regreso a Italia para realizar los trámites necesarios y resolver el inconveniente.

“Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”, publicó.

Maxi López prepara su regreso a Italia junto a Wanda Nara

Maxi López también hizo referencia al episodio mediante sus redes sociales. En una serie de Historias de Instagram, el exdelantero ratificó que tres delincuentes irrumpieron en la vivienda de Wanda Nara en Italia cuando sus hijos se encontraban dentro del lugar, mientras él seguía desde Nueva York la final del Mundial.

“Los nenes están todos bien gracias a Dios. En este momento me encuentro yendo para el aeropuerto hacia Italia para reunirme con ellos”, publicó Maxi López. Además, señaló que Wanda también emprendía el mismo viaje con el objetivo de reencontrarse con los chicos. Para finalizar, agradeció la rápida intervención de las fuerzas de seguridad italianas y el apoyo recibido: “Muchas gracias a los Carabinieri italianos por la pronta respuesta llegando a la casa y a todos ustedes por los mensajes”.

La vivienda donde ocurrió el robo es el mismo lugar en el que Wanda había permanecido junto a sus hijos durante los días anteriores. De hecho, apenas dos días antes del asalto, el 17 de julio, la empresaria publicó en sus redes sociales distintas imágenes de su estadía en esa residencia situada en Galliate, una localidad de la región del Piamonte, ubicada a unos 40 kilómetros de Milán.

En las imágenes publicadas podía verse a los chicos disfrutando de la pileta, paseando en monopatín por el parque y realizando dibujos sobre la mesa de madera de la cocina, siempre acompañados por Nora. Desde esa misma residencia, Wanda viajó sola rumbo a Nueva York el sábado para asistir a la final del Mundial, mientras sus hijos permanecieron en la casa bajo el cuidado de su madre.

Durante el vuelo, Wanda publicó una selfie en la que aparece luciendo una gorra negra de los Yankees y un bolso Chanel confeccionado en rafia. La cabina del avión, equipada con butacas espaciosas, detalles en madera clara e iluminación tenue, transmitía un entorno de gran confort y exclusividad. Previamente, antes de subir a la aeronave, la empresaria también había compartido una fotografía tomada en el aeropuerto de Milán, mientras recorría una boutique de artículos de lujo.

“Yendo”, escribió sobre la imagen, acompañando el mensaje con una bandera argentina, en una publicación que reflejaba su viaje hacia otro continente y su intención de apoyar a la Selección desde las tribunas.

El reencuentro de las hermanas Nara en Nueva Jersey

En las horas previas al encuentro, el clima era de entusiasmo para las hermanas Nara. Wanda y Zaira volvieron a verse en Nueva Jersey y aprovecharon para compartir un almuerzo rápido antes de trasladarse al estadio.

Sentadas en el suelo, apoyadas contra una pared de color azul, disfrutaron de un menú compuesto por hot dogs, sándwiches, papas fritas y gaseosas servidas en vasos descartables.

Wanda asistió al encuentro con un estilo informal compuesto por un jean en tono claro, una remera, un buzo celeste y una gorra combinada. Por su parte, Zaira optó por vestir la camiseta de la Selección argentina con el número 19, acompañada por un pantalón de denim y anteojos de sol. La modelo llegó desde Madrid, ciudad en la que se encontraba junto a sus dos hijos, para participar de la jornada.