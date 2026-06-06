Multitudinaria despedida al Indio Solari en todo el país: esperan confirmaciones sobre el velorio del domingo

Desde el viernes por la tarde, miles de fanáticos coparon las calles del centro porteño para despedir al Indio Solari con una "misa ricotera". Los seguidores se autoconvocaron en Plaza de Mayo para rendirle homenaje al cantante en un clima cargado de emoción. Además, en distintos puntos del país también hubo encuentros de fanáticos, incluida la provincia de Jujuy.

En ese marco de emoción, confirmaron que el velatorio del Indio Solari será este domingo 7, pero todavía no está definido el lugar.

Con banderas, remeras y parlantes que reproducen clásicos de Los Redondos, miles de seguidores ocuparon el histórico espacio de Plaza de Mayo mientras comparten anécdotas, recuerdos de recitales y muestras de afecto hacia el músico. La escena remite a las tradicionales previas ricoteras: grupos de amigos reunidos, cánticos espontáneos y una despedida colectiva para quien fue una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Multitudinario encuentro en Plaza de Mayo

El encuentro en La Plata

En tanto, otros miles de personas continúan concentradas en el centro de La Plata para despedir al Indio Solari en una emotiva "misa ricotera" que mantiene intacta su convocatoria con el correr de las horas. La tradicional esquina de 7 y 50, frente al Pasaje Dardo Rocha, se convirtió en el principal punto de encuentro de los fanáticos que llegaron para rendir homenaje al histórico líder de Los Redondos.

La ciudad ocupa un lugar central en la historia del Indio y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ya que fue allí donde la banda dio sus primeros pasos y construyó gran parte de su identidad. Además, el músico vivió durante años en la capital bonaerense, donde se convirtió en una figura inseparable de la cultura local. Por ese mismo lazo entre la ciudad y el músico, la intendencia de La Plata decretó tres días de duelo por la muerte del icono.

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Confirmaron que el velatorio del Indio Solari será este domingo 7, pero todavía no está definido el lugar

A través de la cuenta @indiosolarioficial en redes sociales, el entorno confirmó que el velatorio del músico se realizara este domingo 7 de junio y aseguró que el lugar y horario será definido este sábado.

"Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", cerraron.