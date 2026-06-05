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5 de junio de 2026 - 22:25
Luto.

Cambiaron la fecha de la despedida del Indio Solari: será el domingo

Finalmente, el Indio Solari será despedido por sus miles de seguidores el domingo y no este sábado como habían anunciado anteriormente.

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A través de un comunicado difundido en Instagram, se indicó: “Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora”.

Además, el mensaje agrega: “Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil”, reflejando el difícil momento que atraviesan familiares, amigos y allegados al emblemático artista.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y despedida por parte de músicos, artistas y fanáticos, quienes destacaron el legado cultural y musical que dejó el histórico líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el lugar y el horario del último adiós al artista, una figura fundamental del rock nacional argentino.

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