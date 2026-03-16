Investigan la muerte de una mujer de 29 años en Libertador: qué dijo el fiscal

Ernesto Lian Resúa a cargo de las fiscalías en las zonas de Libertador General San Martín y San Pedro – MPA-

El fiscal Lian Resúa dijo que no hay indicios de una muerte violenta, aunque el caso se investiga con protocolo de femicidio.

La Justicia jujeña continúa investigando la muerte de una mujer de 29 años ocurrida el sábado en el barrio El Triángulo, en Libertador General San Martín , y espera el resultado de la autopsia para establecer con precisión la causa del fallecimiento. El caso quedó a cargo del fiscal Lian Resúa , quien explicó que, al tratarse de la muerte de una mujer, se activó de inmediato el protocolo correspondiente.

“ El día sábado se inició la investigación luego del fallecimiento de una mujer joven de 29 años en El Triángulo ”, señaló el funcionario judicial. Y agregó: “ Cuando sucede esto se activa el protocolo de ‘femicidio’, que nos obliga a trabajar con una diligencia mayor que en otros casos ”.

Según explicó, el médico que intervino en el lugar no pudo determinar en ese momento ni una lesión visible ni la causa concreta de la muerte. “ Se constituyó el médico en el lugar y no pudo determinar ninguna lesión en el cuerpo de la víctima, como tampoco pudo determinar una causa de la muerte en ese momento ”, indicó.

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Esa situación derivó en la decisión de avanzar con una autopsia. “ Eso derivó en que esta fiscalía disponga la realización de la autopsia; se hicieron todas las medidas en el lugar con Criminalística y en el domicilio donde ella residía con su pareja en Calilegua ”, sostuvo.

“Se constituyó el médico en el lugar y no pudo determinar ninguna lesión en el cuerpo de la víctima" “Se constituyó el médico en el lugar y no pudo determinar ninguna lesión en el cuerpo de la víctima"

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T153109.681 Investigan la muerte de una mujer de 30 años en Libertador General San Martín

La autopsia será clave para conocer la causa de muerte

La joven, según los datos incorporados a la causa, estaba atravesando un problema de salud. “Esta joven mujer estaba cursando, según los informes del hospital local, una enfermedad de dengue”, explicó Resúa. También agregó que la paciente recibía seguimiento sanitario. “Estaba siendo visitada por el asistente del hospital local por esta enfermedad que venía cursando y que mantenía una situación de cansancio y falta de apetito”.

En ese marco, el fiscal remarcó que por ahora no corresponde adelantar hipótesis. “Cuando esté el resultado de la autopsia y se determine de qué falleció, vamos a poder tomar alguna decisión, sumado a que ya vamos a contar con el informe de cómo evolucionó su enfermedad… hoy es hablar solo de conjeturas”.

La autopsia fue fijada para el martes, tal como ya se había informado en las primeras actuaciones del caso.

Ernesto Lian Resúa Ernesto Lian Resúa a cargo de las fiscalías en las zonas de Libertador General San Martín y San Pedro – MPA-

Qué dijo la Fiscalía sobre una posible muerte violenta

Resúa fue enfático al referirse al estado actual de la investigación y a los elementos reunidos hasta ahora. “Para que esté tranquilo y para que quede claro: no existe ni en el lugar del hecho ni en el cuerpo de la víctima alguna circunstancia que nos lleve a pensar en una muerte violenta”, afirmó.

En la misma línea, señaló que hasta este momento no se adoptaron medidas restrictivas sobre personas cercanas a la víctima. “Por ahora no vemos ni advertimos algún peligro ni riesgo de fuga que amerite tomar algunas medidas. Al no ser una muerte violenta, no se dispusieron medidas”, explicó.

"No existe ni en el lugar del hecho ni en el cuerpo de la víctima alguna circunstancia que nos lleve a pensar en una muerte violenta" "No existe ni en el lugar del hecho ni en el cuerpo de la víctima alguna circunstancia que nos lleve a pensar en una muerte violenta"

La muerte de la joven había sido dada a conocer el fin de semana, luego de que fuera encontrada sin vida en una vivienda y se ordenara la intervención del Ministerio Público de la Acusación y de Criminalística para preservar la escena y avanzar con pericias.