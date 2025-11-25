Festival gratuito para promover hábitos saludables en la lucha contra el SIDA
En el marco del Día Mundial en Respuesta al VIH/SIDA, que se conmemora todos los 1 de diciembre, se realizará el II Festival Artístico “Juntos en Prevención”, un evento gratuito que combina arte, educación y salud con el objetivo de promover hábitos responsables y fortalecer la prevención.
Una jornada cultural para fomentar la salud integral
El festival se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre, entre las 18 y las 22 horas, en el Multiespacio Mariano Moreno (Perú 1154). La propuesta está dirigida a personas de todas las edades e invita a participar de una tarde que integrará espectáculos, actividades informativas y espacios de reflexión sobre el cuidado de la salud.
La iniciativa es organizada por el Programa Municipal de Prevención de VIH/SIDA, Hepatitis Virales e ITS, área que desarrolla acciones permanentes para garantizar el acceso a información confiable, promover hábitos saludables y fortalecer la construcción de vínculos responsables.
Actividades, stands informativos y acompañamiento de instituciones locales
Durante toda la jornada, distintas instituciones y organizaciones sociales acompañarán con stands informativos y lúdicos, donde se ofrecerán materiales educativos, orientación profesional y actividades pensadas para generar conciencia sobre la prevención del VIH, la importancia del diagnóstico temprano y el cuidado integral.
Además, se sumará un espacio para emprendedores locales, quienes pondrán a disposición sus productos y propuestas, generando un entorno comunitario que combina información, recreación y economía social.
El festival contará con música en vivo, grupos de canto, danza e intervenciones artísticas que buscarán vincular la expresión cultural con el mensaje de prevención y acompañamiento. El objetivo es acercar la temática a la comunidad desde una perspectiva accesible, inclusiva y participativa.
Invitación abierta y un símbolo de acompañamiento
La participación será totalmente libre y gratuita. Desde el municipio invitan a las y los asistentes a vestir una prenda roja, color que simboliza a nivel mundial el compromiso con la lucha contra el VIH y el acompañamiento a las personas que viven con el virus.