25 de noviembre de 2025 - 08:49
Salud.

Festival gratuito para promover hábitos saludables en la lucha contra el SIDA

El Día Mundial en Respuesta al VIH/SIDA se conmemora el 1 de diciembre. Es por ello que se realizará una jornada gratuita de concientización este sábado.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Festival gratuito para promover hábitos saludables en la lucha contra el SIDA

En el marco del Día Mundial en Respuesta al VIH/SIDA, que se conmemora todos los 1 de diciembre, se realizará el II Festival Artístico “Juntos en Prevención”, un evento gratuito que combina arte, educación y salud con el objetivo de promover hábitos responsables y fortalecer la prevención.

Una jornada cultural para fomentar la salud integral

El festival se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre, entre las 18 y las 22 horas, en el Multiespacio Mariano Moreno (Perú 1154). La propuesta está dirigida a personas de todas las edades e invita a participar de una tarde que integrará espectáculos, actividades informativas y espacios de reflexión sobre el cuidado de la salud.

La iniciativa es organizada por el Programa Municipal de Prevención de VIH/SIDA, Hepatitis Virales e ITS, área que desarrolla acciones permanentes para garantizar el acceso a información confiable, promover hábitos saludables y fortalecer la construcción de vínculos responsables.

casos de VIH SIDA.jpg

Actividades, stands informativos y acompañamiento de instituciones locales

Durante toda la jornada, distintas instituciones y organizaciones sociales acompañarán con stands informativos y lúdicos, donde se ofrecerán materiales educativos, orientación profesional y actividades pensadas para generar conciencia sobre la prevención del VIH, la importancia del diagnóstico temprano y el cuidado integral.

Además, se sumará un espacio para emprendedores locales, quienes pondrán a disposición sus productos y propuestas, generando un entorno comunitario que combina información, recreación y economía social.

El festival contará con música en vivo, grupos de canto, danza e intervenciones artísticas que buscarán vincular la expresión cultural con el mensaje de prevención y acompañamiento. El objetivo es acercar la temática a la comunidad desde una perspectiva accesible, inclusiva y participativa.

Invitación abierta y un símbolo de acompañamiento

La participación será totalmente libre y gratuita. Desde el municipio invitan a las y los asistentes a vestir una prenda roja, color que simboliza a nivel mundial el compromiso con la lucha contra el VIH y el acompañamiento a las personas que viven con el virus.

