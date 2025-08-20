miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 08:58
Capital.

Habrá una capacitación para ser Promotores en Prevención de VIH/SIDA: cómo y dónde anotarse

La capacitación para ser Promotores en Prevención de VIH/SIDA será totalmente gratuita y con certificación. Se realizará en San Salvador de Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Habrá una capacitación para ser Promotores en Prevención de VIH/SIDA: cómo y dónde anotarse

Habrá una capacitación para ser Promotores en Prevención de VIH/SIDA: cómo y dónde anotarse

El Municipio, a través del Programa Municipal de Prevención del VIH/SIDA, Hepatitis Virales e ITS —dependiente de la Dirección de Salud Integral y Género— lanzó una convocatoria para participar en la capacitación “Formación de Promotores en Prevención de VIH/SIDA”.

La iniciativa busca promover la participación activa de la comunidad en la difusión de información confiable, la prevención de la enfermedad y la construcción de entornos más saludables e inclusivos.

test vih (1).jpg

Objetivos de la formación

El curso está diseñado para brindar herramientas teóricas y prácticas que permitan fortalecer el rol de la ciudadanía en la prevención del VIH. Además, apunta a reducir el estigma asociado al virus, fomentando una mirada integral y respetuosa sobre la salud sexual.

Modalidad, fechas y lugar

La capacitación será presencial y comenzará el viernes 29 de agosto. Constará de seis encuentros consecutivos, que se desarrollarán los días 5, 12, 19 y 26 de septiembre, y 3 de octubre, en el horario de 15:30 a 18:30.

Las clases tendrán lugar en el NIDO Cuyaya “Guillermo Roux”, un espacio comunitario de referencia para actividades de formación y desarrollo.

NIDO Cuyaya.jpg

Gratuita y con certificación

La propuesta es totalmente gratuita y quienes finalicen la capacitación recibirán un certificado de participación, lo que representa un incentivo para fortalecer su formación y compromiso social.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 22 de agosto y deberán realizarse de manera exclusiva a través del formulario online disponible en el siguiente enlace: Formulario de inscripción

