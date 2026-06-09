Alertan por el bajo uso del preservativo: solo el 15% lo utiliza de forma constante

En la Argentina , la utilización del preservativo entre jóvenes y adolescentes continúa siendo reducida, una tendencia que se vincula con un incremento del riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS) . Este panorama se da en un contexto en el que el 98% de los nuevos diagnósticos de VIH está relacionado con relaciones sexuales sin protección.

Estos daros surgen del boletín “ Respuesta al VIH y las ITS ” del Ministerio de Salud . Si bien el preservativo es el único método anticonceptivo que brinda protección frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, su uso constante es bajo: apenas el 14,5% de la población lo utiliza en todas sus relaciones sexuales , según advirtió la doctora Silvina Valente .

Entre las generaciones más jóvenes, el descenso es aún más marcado. De acuerdo con un informe de AHF Argentina de 2021, solo el 5% de los adolescentes y el 13% de los jóvenes aseguraron usar preservativo de manera sistemática. La entidad señaló además que la baja es progresiva y sostenida en el tiempo: pasó de cerca del 40% en 2012 a valores actuales inferiores al 15% .

El preservativo es el único método anticonceptivo que protege del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual según expertos.

Silvina Valente señaló que “los datos son alarmantes ya que solo el 14,5% de la población utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales, y se estima que en el país 139.000 personas conviven con el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana)”.

Este nivel reducido de uso se da en paralelo a un incremento de los registros en los sectores más jóvenes de la población. Según un informe de 2023 elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, UNICEF y FUSA, el grupo de entre 15 y 24 años es el que presenta el mayor aumento en las notificaciones de infecciones de transmisión sexual, con excepción del VIH.

Qué enfermedades se pueden transmitir por relaciones sexuales sin protección

AHF Argentina advirtió que, además del VIH, existen diversas infecciones de transmisión sexual que pueden transmitirse mediante relaciones sexuales sin protección. Según la entidad, estas patologías pueden provocar molestias, interferir en el bienestar y el disfrute de la vida sexual y, de forma indirecta, aumentar la probabilidad de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

En Argentina solo el 14,5 por ciento de la población utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales, según especialistas.

Entre las afecciones mencionadas por la organización se incluyen la sífilis, el herpes, la gonorrea, la clamidia, las hepatitis A, B y C, y el virus del papiloma humano (VPH).

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, la sífilis en el país muestra un crecimiento constante en el número de notificaciones, tanto a nivel nacional como regional, con mayor impacto en adolescentes y adultos jóvenes.

Durante 2025, Argentina registró 46.779 casos de sífilis, lo que implica un incremento del 75,6% en comparación con 2022. Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), la tasa a nivel país llegó a 117,2 casos cada 100.000 habitantes. Además, en 2023 se superó por primera vez la barrera de los 30.000 casos anuales, alcanzando así el valor más alto desde que existen registros oficiales.

El Ministerio de Salud de la Nación sostiene que este aumento responde tanto a un crecimiento efectivo de los contagios como a una mayor capacidad de detección y registro de los casos, impulsada por el uso de test rápidos y estrategias de prevención focalizadas.

El uso de preservativos se mantiene bajo entre adolescentes y jóvenes, mientras aumentan los casos de infecciones de transmisión sexual.

Por su parte, AHF Argentina detalló cuáles son los principales signos de alarma de las infecciones de transmisión sexual. “Si llegas a contraer alguna de estas infecciones, podrías notarlo por la aparición de un flujo inusual de colores amarillo, verde o grisáceo proveniente de tus genitales. También podrían ser señales de alerta el ardor, picazón o dolor en la zona genital o anal, o la presencia de lesiones como ampollas o úlceras en estas áreas”, explicaron.

Ante la aparición de cualquiera de estos signos, la organización recomendó acudir a un profesional de la salud para iniciar el tratamiento correspondiente. Según advirtieron, esta conducta permite prevenir posibles consecuencias a largo plazo, como infertilidad, afectación de órganos internos o determinados tipos de cáncer.

Asimismo, señalaron que muchas infecciones de transmisión sexual pueden cursar de manera silenciosa, sin manifestaciones evidentes. Desde el ámbito hospitalario alertaron que algunas de ellas presentan una alta capacidad de contagio incluso con una única exposición —como ocurre en el VIH en fase aguda, la gonorrea, la clamidia o la sífilis—, debido a que los microorganismos pueden encontrarse en altas concentraciones en los fluidos genitales aun en ausencia de síntomas visibles.

El crecimiento de casos de sífilis se atribuye tanto a más contagios reales como a mejoras en la detección y notificación.

Analía Urretavizcaya, integrante del programa, explicó que “la vagina, el pene, el ano y la boca tienen mucosas muy permeables. Además, durante el acto pueden producirse pequeñas fisuras imperceptibles que facilitan el ingreso de microorganismos”.

Mitos sobre el uso del preservativo

De acuerdo con los especialistas del Hospital de Clínicas, la baja utilización de métodos de protección entre adolescentes y jóvenes no se explica únicamente por la disponibilidad de preservativos. También está vinculada a la desinformación, los prejuicios, los tabúes sociales y una percepción reducida del riesgo.

Analía Urretavizcaya sostuvo que identificaron "una dificultad en la apropiación del preservativo atravesada por mitos y factores culturales. Su uso suele asociarse simbólicamente con la desconfianza o la infidelidad, lo que dificulta su incorporación en vínculos estables”.

Desinformación, prejuicios y baja percepción del riesgo explican el bajo uso del preservativo entre adolescentes y jóvenes.

A ello se agrega la idea extendida de una reducción del placer y el mito de que el preservativo dificulta la erección. Desde el Hospital de Clínicas explicaron que, en muchos casos, los varones jóvenes atribuyen estas situaciones al látex, cuando en realidad suelen estar relacionadas con factores como la ansiedad o la falta de experiencia.

Aunque en redes sociales se difunden contenidos que incentivan las relaciones sexuales “sin protección”, esta forma de presión no es un fenómeno reciente. Desde el ámbito sanitario señalaron que la pornografía y determinados consumos culturales contribuyen a reforzar la idea de que el preservativo no es necesario, generando expectativas poco realistas, especialmente entre adolescentes.

Silvina Valente explicó que “el uso correcto y sistemático de preservativos masculinos y femeninos durante la penetración vaginal, anal o sexo oral puede proteger contra la propagación de las ITS, incluida la infección por el VIH. Los datos demuestran que los preservativos masculinos de látex, si se utilizan de forma sistemática, tienen un efecto protector del 85% o más contra la infección por el VIH y otras ITS”.

La percepción de menor placer y mitos sobre la erección dificultan la incorporación del preservativo.

No existen dudas respecto de la efectividad del preservativo como barrera de protección frente a las infecciones de transmisión sexual durante las relaciones sexuales. Por este motivo, desde AHF Argentina recomiendan su utilización desde el comienzo hasta el final del encuentro íntimo.

Analía Urretavizcaya afirmó que “con un preservativo bien elegido y usado, el orgasmo se alcanza sin cambios relevantes”. Para que su incorporación no interrumpa la dinámica del momento, sugieren tenerlo siempre disponible, familiarizarse con su colocación incluso en prácticas de masturbación e integrarlo al juego previo con el uso de lubricantes a base de agua, tal como indicó la doctora Silvina Valente.

La profesional de la salud sostuvo que “el mensaje tiene que ser diario para generar hábitos y sostenerlos. Educar sobre anticoncepción y la prevención de enfermedades sexuales es parte de educar sobre el cuidado de uno mismo y se deben introducir como hábitos, desprovistos de erotismo y carga moral”.

El mensaje de especialistas es usar preservativo desde el inicio hasta el final del acto sexual para prevenir infecciones.

Recomendaciones para prácticas sexuales seguras, de acuerdo con AHF Argentina: