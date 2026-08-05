¿Qué pasó cuando un cohete de SpaceX impactó contra la Luna? La explicación de un astrónomo jujeño

La madrugada de este miércoles quedó marcada por un hecho poco habitual en la exploración espacial: una parte de un cohete Falcon 9 de SpaceX impactó contra la superficie de la Luna a unos 8.700 kilómetros por hora. Lejos de representar un peligro, el choque fue seguido con expectativa por la comunidad científica, que ahora podrá analizar cómo se comporta el suelo lunar tras un impacto controlado.

En diálogo con TodoJujuy , el profesor y astrónomo Fernando Asís explicó por qué este fenómeno despertó tanto interés entre los especialistas. Según señaló, se trató de "un accidente que se puede aprovechar", ya que permitió observar un evento del que se conocían de antemano prácticamente todas sus variables.

El especialista explicó que el objeto que chocó contra la superficie lunar corresponde a una etapa del Falcon 9 , el cohete que en enero de 2025 lanzó las sondas Blue Ghost y Hakuto para realizar investigaciones en torno a la Luna. Una vez cumplida esa misión, esa parte del cohete quedó a la deriva hasta que fue capturada por la gravedad lunar, haciendo inevitable el impacto.

El choque se produjo cerca del cráter Einstein, en una zona iluminada de la Luna. A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, el impacto no generó un gran destello. "La Luna no tiene atmósfera, por eso el objeto cae intacto y no produce el brillo que estamos acostumbrados a ver cuando un meteorito entra en la atmósfera terrestre", explicó el astrónomo.

Lo que sí esperaban los especialistas era la formación de una columna de material y de un nuevo cráter. "Se cree que va a dejar un cráter nuevo de aproximadamente 30 metros", indicó. El módulo, de unas cuatro toneladas de peso —similar al tamaño de un autobús escolar estadounidense—, impactó a una velocidad cercana a los 8.700 kilómetros por hora.

¿Por qué este hecho es importante para la ciencia?

Más allá del impacto en sí, Asís destacó que el verdadero valor del fenómeno radica en la posibilidad de estudiar cómo responde la superficie lunar. "Lo que se busca estudiar es cómo se forma un cráter lunar", explicó.

A diferencia de otros impactos naturales, en este caso los investigadores conocían de antemano el peso del objeto, la velocidad, el lugar aproximado del choque y el horario en que ocurriría. "Se sabe el horario, se sabe el peso, se sabe la velocidad... es un accidente que se puede aprovechar porque se tienen todos los datos para hacer los cálculos", sostuvo.

El material expulsado tras el impacto permitirá analizar el comportamiento del regolito, la capa de polvo y rocas que cubre la superficie de la Luna.

La expectativa también se vivió desde Jujuy

El fenómeno fue seguido de cerca por astrónomos de distintos países y también desde Jujuy. Fernando Asís contó que tenía previsto observar el impacto desde su casa junto a su esposa utilizando distintos telescopios e incluso evaluaba realizar una transmisión en vivo, como ya lo hicieron durante la ocultación de Marte por la Luna.

"Cuando uno observa la Luna normalmente no pasa nada. En este caso sí iba a suceder algo y por eso había tanta expectativa", comentó. Aunque las condiciones meteorológicas podían dificultar la observación, el especialista remarcó que el acontecimiento representa una oportunidad poco frecuente para la astronomía. "Es un evento importante para observar", concluyó.