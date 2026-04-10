Hoy Artemis II vuelve a la Tierra: los desafíos y riesgos del regreso desde la Luna

La misión
10 de abril con el amerizaje de la nave Orion en el océano Pacífico. El descenso se dará frente a la costa de San Diego, en Estados Unidos. La cápsula transporta a cuatro astronautas que completan un viaje de 10 días alrededor de la Luna. El operativo de regreso incluye maniobras técnicas clave y un despliegue de rescate coordinado por la NASA. Artemis II concreta su tramo final este viernes
Una misión que marca un nuevo paso hacia la Luna
El vuelo se inició el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy. Desde allí, la nave Orion inició una trayectoria que la llevó a rodear la Luna y regresar a la Tierra.
La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen. Se trata de la primera misión tripulada que alcanza la órbita lunar desde el histórico programa Apolo.
El momento clave: el reingreso a la atmósfera
El proceso de reingreso inicia minutos antes del contacto con la atmósfera terrestre. En ese punto, la nave se desprende del módulo de servicio conocido como European Service Module.
Durante esta etapa, Orion alcanza velocidades cercanas a los 38.000 kilómetros por hora. La fricción con la atmósfera genera temperaturas extremas alrededor de la cápsula.
Minutos sin contacto y despliegue de paracaídas
A unos 120 kilómetros de altura, la nave atraviesa un período sin comunicaciones. Este fenómeno se produce por la formación de plasma alrededor del vehículo espacial.
Luego de ese tramo, el sistema activa una serie de paracaídas. Primero se despliegan los de frenado y luego los principales, lo que permite reducir la velocidad antes del impacto con el agua.
equipo de rescate
Amerizaje y operativo de rescate
El amerizaje está previsto para las 21:07 hora argentina. El punto de descenso se ubica en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego.
Tras el contacto con el agua, equipos de rescate de Estados Unidos intervienen en la zona. La tripulación es trasladada en helicóptero hacia el buque USS John P. Murtha.
Evaluación médica y traslado final
Una vez a bordo, los astronautas pasan por controles médicos de rutina. Luego, el operativo continúa con el traslado aéreo hacia el Centro Espacial Johnson.
Allí se desarrollan nuevas evaluaciones y se analizan los datos obtenidos durante la misión.
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