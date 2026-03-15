Gimnasia (Mendoza) recibirá a Estudiantes por la fecha 11

El duelo correspondiente a la fecha 11 del Apertura se jugará el próximo martes 17 de marzo a las 21:15 (hora Argentina).

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Guillermo Laza.

Gimnasia (Mendoza) consiguió sólo un punto en su último partido frente a Dep. Riestra, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, 3 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Estudiantes viene de caer en su estadio ante Lanús por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 2 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo Nacional 1982, y Estudiantes resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el vigésimo cuarto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 2 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Nazareno Arasa.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Horario Gimnasia (Mendoza) y Estudiantes, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela: 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)