Por la fecha 11, Racing Club recibirá a Estudiantes (RC)

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El duelo entre Racing Club y Estudiantes (RC) correspondiente a la fecha 11 se disputará en el Cilindro desde las 20:00 (hora Argentina), el lunes 16 de marzo.

Así llegan Racing Club y Estudiantes (RC) Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura En su visita anterior, Racing Club empató por 0 con Sarmiento. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 4 goles marcados y con 1 en su valla.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura A Estudiantes (RC) no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Belgrano. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 2 goles a favor y ha recibido 4 en contra.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jorge Baliño.

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Estudiantes (RC): 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Belgrano: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Racing Club: 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs River Plate: 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Horario Racing Club y Estudiantes (RC), según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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