miércoles 19 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 14:31
Justicia.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por la causa de los seguros

La Justicia ratificó la acusación contra el ex presidente por negociaciones incompatibles con la función pública y mantuvo las medidas sobre los demás imputados.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alberto Fernández

Alberto Fernández

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su gestión.

Según la resolución, los jueces de la Sala II ratificaron también los procesamientos, embargos y la prohibición de salir del país para el broker Héctor Martínez Sosa, su esposa y ex secretaria privada del ex mandatario, María Cantero, y otros involucrados.

Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico señalaron que hubo “una participación directa” de Fernández y que habría utilizado su cargo para favorecer a Martínez Sosa a través de la intervención de Cantero. Para el tribunal, ese uso de influencia es un punto central en la acusación por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

La investigación continúa mientras se analiza la responsabilidad de cada uno de los imputados en el esquema de contrataciones de pólizas durante el período presidencial.

Alberto Fernández
Alberto Fernández.

Alberto Fernández.

