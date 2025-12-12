viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 11:05
Justicia.

Encuentran 54 vehículos de alta gama en un galpón de Pilar adjudicada a presuntos testaferros de "Chiqui" Tapia

El juez dispuso allanar y tasar la propiedad de diez hectáreas con helipuerto y residencias, mientras la Policía Federal buscaba 59 autos de lujo en garajes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Justicia allana la mega estancia de 10 hectáreas en Pilar que les atribuyen al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La Justicia allana la mega estancia de 10 hectáreas en Pilar que les atribuyen al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La Justicia lleva adelante un allanamiento en la extensa mansión de 10 hectáreas situada en Pilar, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El operativo y la evaluación del inmueble, ubicado en Villa Rosa, fueron dispuestos por el juez federal Daniel Rafecas.

El Gobierno advirtió sobre las irregularidades que acumula la AFA.
Política.

El Gobierno alerta sobre las irregularidades de AFA pero niega una posible intervención
La Justicia allana la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y clubes.
Justicia.

Causa Sur Finanzas: allanaron la sede de AFA, el predio de Ezeiza y clubes

Agentes de la Policía Federal inspeccionan la estancia acompañados por seis peritos encargados de tasar el valor de la propiedad.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Los investigadores localizaron un total de 54 vehículos que serán incautados y evaluados por los peritos designados por el juez. Entre ellos se contabilizan 45 automóviles de alta gama, siete motocicletas de gran cilindrada y dos kartings.

Vehículos y propiedades bajo la lupa de la Justicia

En las primeras horas de este viernes, la Policía Federal ejecutó un operativo en un estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de inspeccionar los 59 autos de lujo registrados a nombre de la firma Real Central SRL.

El juez Daniel Rafecas ordenó el procedimiento y la tasación de la finca de 10 hectáreas.

De acuerdo con la denuncia presentada por el equipo de Elisa Carrió, la empresa Real Central SRL habría adquirido una propiedad de gran magnitud en Misiones al 4000, en Villa Rosa, Pilar, integrada por dos parcelas que suman 105.308,80 m². La sociedad está conformada por los socios Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.

Se trata de más de diez hectáreas que corresponden a “una quinta de grandes dimensiones donde habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”.

Según la documentación a la que tuvieron acceso colegas de TN, el exfutbolista y actual entrenador Carlos Tévez adquirió la propiedad en 2017 y la vendió en junio de 2023 a Malte SRL, una sociedad vinculada a personas cercanas a Pablo Toviggino.

Embed

El avance de la Justicia sobre los testaferros de la AFA

El juez federal Daniel Rafecas dictó la prohibición de salida del país para Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados por la Coalición Cívica (CC) como posibles testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y su colaborador más cercano, Pablo Toviggino.

El procedimiento y la tasación de la mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas.

La medida se tomó luego de recibir un informe determinante de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que describió en detalle la actividad económica, el patrimonio y los movimientos financieros de Real Central SRL.

Esta sociedad es la que adquirió la mansión de diez hectáreas en Villa Rosa y figura como titular de otra vivienda de alto valor en Pilar, inmuebles que, según la denuncia, estarían vinculados al presidente y al tesorero de la AFA.

