El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició un sumario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria .

Según fuentes con conocimiento del expediente, el caso analiza operaciones realizadas entre 2020 y 2023 por USD 131,3 millones y EUR 94,9 millones , un volumen que supera los USD 242 millones. El foco está puesto en el ingreso y/o la liquidación irregular de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias internacionales de organismos como FIFA y Conmebol.

Qué sospecha el Banco Central

Los hechos investigados se ubican en el período en el que Martín Guzmán era ministro de Economía y Miguel Ángel Pesce presidía el BCRA. El eje de la maniobra observada se centra en un cambio de “concepto” con el que la AFA habría declarado esos fondos: de “otros servicios personales, culturales y recreativos” (código S24) a “otras transferencias corrientes” (código 108).

Según la investigación, esa modificación habría permitido evitar la obligación de liquidar las divisas en el mercado oficial, al hacerlas figurar como transferencias/donaciones y no como pagos por servicios.

Uno de los capítulos centrales del sumario apunta al vínculo con Adidas: el contrato con Adidas International Marketing, firmado en 2017 y vigente hasta 2030 por EUR 260 millones, aparece como un eje del expediente. El monto bajo análisis ronda los EUR 95 millones que, siempre según las fuentes citadas, no se habrían liquidado desde la segunda mitad de 2020.

Claudio "Chiqui" Tapia. La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

En materia de televisación, el expediente también revisa ingresos vinculados a Fox (más de USD 45 millones) y a Argentina Football Distribution LLC (mencionada en las investigaciones con cifras de decenas de millones de dólares). En todos los casos, el patrón señalado es el mismo: declarar los fondos bajo un rubro que los exceptuara de la liquidación obligatoria.

Una investigación especial

El sumario discrimina entre montos “ingresados y no liquidados” y montos “pendientes de ingreso y liquidación” en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En el apartado de FIFA y Conmebol, se mencionan transferencias observadas bajo esas categorías, asociadas a subsidios y adelantos para competencias.

Entre los señalados figuran la AFA como persona jurídica, Tapia y tesoreros que actuaron durante el período investigado. Si el proceso avanza, puede derivar en sanciones económicas y hasta inhabilitación para operar en el mercado de cambios. Según las fuentes, el BCRA habría otorgado prórrogas para responder, con una fecha límite fijada para el 1 de septiembre de 2025.