Allanaron la AFA y encontraron un contrato con la empresa ligada a Javier Faroni

La Justicia encontró un contrato entre la AFA y TourProdEnter LLC , la empresa vinculada al empresario Javier Faroni, durante allanamientos realizados en la sede de Viamonte. El documento hallado está fechado en mayo de 2021 y quedó incorporado al expediente que investiga movimientos de fondos vinculados a contratos internacionales .

Según indica TN, el acuerdo le otorgaba a TourProdEnter exclusividad para recaudar fondos provenientes de contratos de la AFA en el exterior : convenios con sponsors, televisación y la recaudación de partidos disputados fuera del país.

En la investigación también se analizan movimientos financieros que incluirían una recaudación de US$ 78 millones vinculada a la empresa alemana que patrocina la camiseta de la Selección. Ese flujo forma parte de lo que los investigadores intentan reconstruir para determinar el circuito de ingresos y eventuales desvíos.

Pedido a bancos de EE.UU. y levantamiento de secretos

El juzgado a cargo dispuso solicitar información a cuatro bancos de Estados Unidos sobre transacciones relacionadas entre la empresa y offshores bajo análisis. Este tipo de requerimientos se canaliza mediante mecanismos de cooperación internacional.

En paralelo, el juez Luis Armella ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni y de las personas y firmas involucradas. El objetivo, según la resolución judicial, es “reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”.

Allanamientos en AFA y ampliación de la investigación

Además de Viamonte, hubo procedimientos en otros puntos, incluido un allanamiento en un domicilio de un barrio cerrado de Nordelta (Tigre), donde se buscaban contratos, computadoras y dispositivos de interés para la causa.

La fiscal Cecilia Incardona pidió ampliar la investigación sobre Faroni y sobre su pareja, Erica Gabriela Gillette, ubicada en Uruguay. En el expediente también aparecen como administradores, managers o beneficiarios formales de distintas sociedades Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice.