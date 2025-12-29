La Justicia avanza en la causa contra la AFA: hablan los señalados como testaferros

Ana Lucía Conte en el centro de la foto y Pantano a la derecha. La Justicia sospecha que son testaferros de dirigentes de AFA.

La causa contra la AFA no se detiene. El caso que investiga un posible esquema de blanqueo de capitales vinculado a una residencia de más de 100.000 metros cuadrados ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar , podría registrar un punto de inflexión este lunes. Ese día, Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte , se presentarán ante el juez Marcelo Aguinsky .

Según la hipótesis del expediente, ambos habrían actuado como intermediarios patrimoniales , ocultando la identidad de los máximos referentes de la AFA , señalados por la Justicia como los propietarios reales del inmueble.

El magistrado Marcelo Aguinsky puso en marcha las primeras medidas de la causa al disponer que Luciano Pantano y Ana Lucía Conte fueran informados de su facultad de brindar una explicación ante la Justicia, acompañados por su defensor, Mariano Morán . Aunque la normativa no los obligaba a hacerlo, ambos resolvieron hacer uso de esa opción y participarán de la audiencia mediante conexión remota , prevista para las 11 de la mañana .

Las exposiciones que realizarán no se encuadran ni como declaraciones indagatorias ni como testimonios tradicionales, sino que se amparan en lo establecido por el artículo 73 del Código Procesal Penal de la Nación , que habilita a las personas imputadas a relatar su versión de los hechos e incorporar elementos probatorios en su favor.

La investigación que involucra a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte pone el foco en la firma Real Central SRL, a través de la cual figuran como propietarios no solo de la vivienda bajo análisis judicial, sino también de un importante parque automotor compuesto por 54 autos de alta gama y de colección, además de un inmueble ubicado en el exclusivo complejo Ayres Plaza, en Pilar.

Un patrimonio millonario sin respaldo económico

En el marco del expediente, el tribunal ordenó levantar las restricciones sobre la información fiscal, bancaria y tributaria de ambos. A partir de ese relevamiento, se verificó que ninguno registra ingresos declarados ni solvencia económica compatible con el patrimonio que aparece a su nombre. Este contraste fue clave para afianzar la sospecha de la Justicia de que habrían actuado como interpuestos o testaferros.

Según consta en la causa judicial, la operación inmobiliaria se concretó en 2023, cuando la firma Real Central SRL incorporó a su patrimonio la propiedad a través de una compra realizada a Malte SRL, por un monto cercano a los 1,8 millones de dólares. Dentro del esquema societario de la vendedora figura Mauro Paz, quien supo desempeñarse como titular de una entidad vinculada al fútbol femenino.

A su vez, el recorrido institucional de Luciano Pantano incluye su paso por la presidencia de la Asociación de Futsal ligada a la AFA y su rol como dirigente en Almirante Brown, un conjunto de antecedentes que refuerza la existencia de un entrelazado de vínculos comerciales y deportivos alrededor de la transacción.

Hallazgos clave que refuerzan la hipótesis de testaferros

La causa tomó un rumbo decisivo a partir de un procedimiento realizado en la propiedad, donde los investigadores secuestraron un bolso identificado con la AFA, una placa institucional de Barracas Central —club conducido por Matías Tapia, hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, máxima autoridad de la AFA—, además de diversos objetos vinculados nominalmente a otros referentes del fútbol argentino.

En paralelo, dentro del conjunto de automóviles retenidos aparecieron cédulas de autorización para conducir a nombre de familiares de esos dirigentes. Ante la acumulación de estos elementos, la instrucción judicial considera firme la conclusión de que Pantano y Conte figuran solo como titulares formales, sin ser los propietarios reales del patrimonio bajo investigación.

El juez Aguinsky dispuso además el envío de una notificación formal al director de la DGI, Mariano Mengochea, con el objetivo de ampliar los peritajes y avanzar en el seguimiento del origen y circulación del dinero.

En función de lo que surja de las exposiciones previstas para este lunes, el expediente podría incorporar nuevos elementos probatorios o incluso experimentar un giro en su orientación.